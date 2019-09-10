"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США

Глава Пентагона Марк Эспер ранее посоветовал России стать "нормальной страной". В ответ на собственную выходку он получил категоричный отпор со стороны российских МИД и Минобороны.

Если следовать пожеланиям из Вашингтона, Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс", отметил в комментарии американскому министру глава российской дипломатии Сергей Лавров. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности".

Полковник Владимир Квачков оценил дипломатическую пикировку со стороны высокопоставленных чиновников и предположил, что США уже распоясались и уже, не скрывая, ждут ухода президента РФ с поста. Сейчас, по мнению Квачкова, между двумя государствами идет непростая игра, что мы и можем наблюдать.