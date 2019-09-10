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"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США

10 сентября 2019, 06:09  •  504 • Политика
Министр обороны США Марк Эспер дерзновенно выступил, посоветовав России стать "нормальной страной". В ответ на это главу Пентагона из России осадили главы МИД и Минобороны. Ответ России на хамски выпад американского министра прокомментировал полковник Владимир Квачков. "По сути, Путин говорит - за эти флажки вам переходить не следует, иначе мы тоже будем переходить за флажки", - указал он.
Глава Пентагона Марк Эспер ранее посоветовал России стать "нормальной страной". В ответ на собственную выходку он получил категоричный отпор со стороны российских МИД и Минобороны.
Если следовать пожеланиям из Вашингтона, Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс", отметил в комментарии американскому министру глава российской дипломатии Сергей Лавров. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности".
Полковник Владимир Квачков оценил дипломатическую пикировку со стороны высокопоставленных чиновников и предположил, что США уже распоясались и уже, не скрывая, ждут ухода президента РФ с поста. Сейчас, по мнению Квачкова, между двумя государствами идет непростая игра, что мы и можем наблюдать.
"Это идет торг, и ничего больше. И то, что они (Лавров и Шойгу – прим.ред.) резко ответили, свидетельствует лишь о том, что Путин говорит (американцам– прим.ред.) - за эти флажки вам переходить не следует, иначе мы тоже будем переходить за флажки. Спор ужесточается", - подчеркнул он в комментарии Царьграду.

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