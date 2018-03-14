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"Идет подготовка": В Японии собираются казнить лидеров "Аум Сенрике"
14 марта 2018, 11:54 • 92 • В мире
В Японии началась подготовка к казням семерых боевиков террористической группировки "Аум Сенрике" (запрещена в России).
Сейчас японские власти начали этапирование семерых осужденных по делу "Аум Сенрике". Всего осужденных за экстремизм и террористическую деятельность - 13. Все они бывшие руководители секты. Агентство Kyodo сообщает о том, что сейчас проводится подготовка к их смертной казни.
Известно, что глава секты 63-летний Секо Асахара пока находится в тюрьме, ему грозит казнь.
"Аум Синрике" стала известна тем, что в марте 1995 года члены секты устроили в токийском метро террористический акт. Участники распылили нервно-паралитическое вещество в пяти поездах метро Токио. Тогда погибло 13 человек. Более шести тысяч человек получили отравления.
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