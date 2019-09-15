"Идет обучение персонала и установка ПВО": В Турции заявили об окончании второго этапа поставок С-400

Стало известно о том, что поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов C-400 в Турцию теперь полностью завершена, сообщают Nation News.

"Сегодня, 15 сентября, завершилась поставка на авиабазу Мюртед компонентов второй батареи ЗРК С-400", - информирует турецкое Минобороны. Напомним, поставки начались в конце прошлого месяца.

В настоящее время идет обучение персонала, а также установка комплексов. Что касается того, когда они будут введены в эксплуатацию, то, скорее всего, это будет апрель следующего года.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.