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"Идет обучение персонала и установка ПВО": В Турции заявили об окончании второго этапа поставок С-400

15 сентября 2019, 19:24  •  77 • Политика
Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок компонентов С-400. Отмечается, что в настоящее время идет обучение персонала и установка ПВО.
Стало известно о том, что поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов C-400 в Турцию теперь полностью завершена, сообщают Nation News.
"Сегодня, 15 сентября, завершилась поставка на авиабазу Мюртед компонентов второй батареи ЗРК С-400", - информирует турецкое Минобороны. Напомним, поставки начались в конце прошлого месяца.
В настоящее время идет обучение персонала, а также установка комплексов. Что касается того, когда они будут введены в эксплуатацию, то, скорее всего, это будет апрель следующего года.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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