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"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста

12 января 2019, 13:24  •  348 • Политика
Украинский обозреватель Дмитрий Гордон пообещал, что в кампании по выборам президента Украины скоро появится новый, неожиданный кандидат, который спутает всем карты. "Идет, чтобы побеждать", - пояснил журналист.
Такое заявление Гордон сделал в эфире программы "Вечерний прайм" телеканала "112 Украина". По его словам, это произойдет до 14 января.
Гордон заявил, что новичок сразу займет место в четверке лидеров, наряду с Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко и Владимиром Зеленским. При этом он имеет шансы пройти во второй тур, уверен обозреватель.
"Он сделает громкое заявление о том, что идет на выборы, чтобы побеждать", - заявил журналист. При этом шансы у новичка, на взгляд Гордона, "очень велики", так как он имеет высокий рейтинговый потенциал.
"Этот человек спутает карты всем, кто сейчас наверху", - уверен Гордон. При этом он пояснил в ответ на уточняющий вопрос участников программы, что не имеет в виду свою кандидатуру.
Ранее украинские источники сообщили, что арестованному нардепу Надежде Савченко якобы не будут больше продлять арест при условии, что она выступит в предвыборной кампании против основных оппонентов Порошенко. По данным источников, сейчас с Савченко, задержанной по обвинению в подготовке госпереворота, "работают" сотрудники СБУ.

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