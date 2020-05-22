"Идеологическая атака" Чубайса: Он хочет "пустить общество и экономику по гибельному пути" - эксперт

Социолог, экономист, научный руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин прокомментировал в интервью Царьграду недавнее высказывание Анатолия Чубайса по поводу возможности применения антикризисного опыта 90-х годов в нынешней ситуации.

По его словам, такой опыт малоприменим сейчас, однако его всё же стоит учитывать. Об этом он сказал в своём видео, обращаясь к журналистам Ельцин-центра.

Чубайс заявил, что на момент прихода Бориса Ельцина экономики в России не было от слова "совсем", а уже к моменту его ухода она якобы начала расти, а рубль был признан конвертируемой валютой МВФ.

По мнению Дискина, Чубайс намеренно искажает ситуацию. Он считает его слова элементом "идеологической атаки".