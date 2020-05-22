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"Идеологическая атака" Чубайса: Он хочет "пустить общество и экономику по гибельному пути" - эксперт

22 мая 2020, 23:55  •  58 • Политика
Эксперт Иосиф Дискин назвал высказывание Анатолий Чубайса по поводу возможности применения антикризисного опыта 90-х годов в нынешней ситуации элементом "идеологической атаки". По его мнению, он хочет "пустить общество и экономику по гибельному пути".
Социолог, экономист, научный руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин прокомментировал в интервью Царьграду недавнее высказывание Анатолия Чубайса по поводу возможности применения антикризисного опыта 90-х годов в нынешней ситуации.
По его словам, такой опыт малоприменим сейчас, однако его всё же стоит учитывать. Об этом он сказал в своём видео, обращаясь к журналистам Ельцин-центра.
Чубайс заявил, что на момент прихода Бориса Ельцина экономики в России не было от слова "совсем", а уже к моменту его ухода она якобы начала расти, а рубль был признан конвертируемой валютой МВФ.
По мнению Дискина, Чубайс намеренно искажает ситуацию. Он считает его слова элементом "идеологической атаки".
Это вполне в [его] стиле. Это не сказки, это прямое продолжение той политики, которая была реализована в 1996 году. Попытка убедить граждан действовать вопреки их собственным интересам. Это не сказки. Сказки - это совершенно замечательный жанр, из которого следует, что сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Здесь же всё прямо противоположное. Здесь попытка опять извратить ситуацию с тем, чтобы пустить общество и экономику по гибельному пути, - заметил экономист.

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