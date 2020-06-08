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"Идентификация... до скотского положения": Розенбаум назвал "нехорошим делом" закон о регистре

08 июня 2020, 22:00  •  92 • Политика
Александр Розенбаум в числе других артистов выступил против скандального закона о едином регистре, назвав происходящее "нехорошим делом". "Идентификация... до скотского положения", - так он описал норму.
Российские актёры и музыканты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить самое пристальное внимание на скандальный закон о едином регистре, ставящий под угрозу личные данные граждан России. В том числе среди снявшихся в сборном ролике оказался автор и исполнитель песен Александр Розенбаум.
Музыкант, как и коллеги, обращается к Владимиру Путину, а ещё к государственным мужам, которые занимались разработкой нормы и теперь принимают решения. Он просит: "Подумайте покрепче". И рассказывает о своих личных опасениях.
"Личность должна быть свободной, имеющей право на свою частную жизнь, которая не должна попадать ни в чьи руки, кроме членов семьи", - подчёркивает Александр Розенбаум.
Александр Розенбаум отмечает, что в норме о едином регистре мы видим "идентификацию людей до номера, до скотского положения, по сути". И происходящее - "нехорошее дело", следует это признать.
"И вы такими законами придвигаете наступление полной нехорошести", - резюмировал Александр Розенбаум.
Напомним, ранее Царьград писал, что закон о едином регистре сейчас, судя по всему, находится в подвешенном состоянии. Это можно понять из ответов управления президента России, оказавшихся в распоряжении редакции. Ответы были направлены российским гражданам на запрос о рисках закона. В одних письмах говорится, что норма подписана Владимиром Путиным. В других отмечают, что документ даже не поступал. А режиссёр Никита Михалков в эфире "Бесогона" и вовсе заявил, что президент наложил вето на законопроект... Словом, пока полная неразбериха со статусом нормы.

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