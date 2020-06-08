"Идентификация... до скотского положения": Розенбаум назвал "нехорошим делом" закон о регистре

Российские актёры и музыканты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить самое пристальное внимание на скандальный закон о едином регистре, ставящий под угрозу личные данные граждан России. В том числе среди снявшихся в сборном ролике оказался автор и исполнитель песен Александр Розенбаум.

Музыкант, как и коллеги, обращается к Владимиру Путину, а ещё к государственным мужам, которые занимались разработкой нормы и теперь принимают решения. Он просит: "Подумайте покрепче". И рассказывает о своих личных опасениях.

"Личность должна быть свободной, имеющей право на свою частную жизнь, которая не должна попадать ни в чьи руки, кроме членов семьи", - подчёркивает Александр Розенбаум.

Александр Розенбаум отмечает, что в норме о едином регистре мы видим "идентификацию людей до номера, до скотского положения, по сути". И происходящее - "нехорошее дело", следует это признать.

"И вы такими законами придвигаете наступление полной нехорошести", - резюмировал Александр Розенбаум.

Напомним, ранее Царьград писал, что закон о едином регистре сейчас, судя по всему, находится в подвешенном состоянии. Это можно понять из ответов управления президента России, оказавшихся в распоряжении редакции. Ответы были направлены российским гражданам на запрос о рисках закона. В одних письмах говорится, что норма подписана Владимиром Путиным. В других отмечают, что документ даже не поступал. А режиссёр Никита Михалков в эфире "Бесогона" и вовсе заявил, что президент наложил вето на законопроект... Словом, пока полная неразбериха со статусом нормы.