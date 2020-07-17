"Идеальный выбор": Цена российских ЗРК С-500 неприятно удивит США - СМИ

По данным газеты, на сегодняшний день в мире есть три системы ПВО, которые могут выступать примерно на равных: американские Patriot, THAAD и российские С-400. При этом следующее поколение российских зенитно-ракетных комплексов может радикально изменить баланс сил. И дело тут не только в качественном превосходстве, но и в цене.

Отмечается, что одна российская система может стоить $500 миллионов, в то время как ракеты Patriot стоят $1 миллиард, а стоимость THAAD может достигать $3 миллиардов.

"Ожидается, что цена новой российской системы будет близка к цене предыдущей версии, несмотря на огромную разницу в возможностях между ними", - пишут журналисты.

Они отмечают, что "её покупка станет идеальным выбором для многих союзников России, и, что самое главное, это будет привлекательная альтернатива для её врагов".