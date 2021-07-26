"Идеальный вариант": Жириновский послал мигрантов осваивать Крайний Север

Политик Владимир Жириновский предложил направлять трудовых мигрантов на стройки в Сибири и на Крайнем Севере.

Политик Владимир Жириновский предложил направлять приезжающих в Россию на заработки трудовых мигрантов в первую очередь в Сибирь и на Крайний Север.

Русские ребята не поедут в Сибирь жить без душа и с туалетом на улице. Зачем им страдать, если они живут в городе с семьёй?

- заявил Жириновский в эфире на канале партии в YouTube.

По словам Жириновского, мигранты часто устраивают драки, в которые также втягивают местных жителей.

"Идеальный вариант - жить без мигрантов", - отметил политик. По его словам, если мигранты всё же приехали в Россию, их нужно направлять на стройки на Дальний Восток, в Сибирь и на Крайний Север.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России упростят правила ввоза трудовых мигрантов для строек.