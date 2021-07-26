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"Идеальный вариант": Жириновский послал мигрантов осваивать Крайний Север

26 июля 2021, 21:50  •  136 • Политика
Политик Владимир Жириновский предложил направлять трудовых мигрантов на стройки в Сибири и на Крайнем Севере.
Политик Владимир Жириновский предложил направлять приезжающих в Россию на заработки трудовых мигрантов в первую очередь в Сибирь и на Крайний Север.
Русские ребята не поедут в Сибирь жить без душа и с туалетом на улице. Зачем им страдать, если они живут в городе с семьёй?
- заявил Жириновский в эфире на канале партии в YouTube.
По словам Жириновского, мигранты часто устраивают драки, в которые также втягивают местных жителей.
"Идеальный вариант - жить без мигрантов", - отметил политик. По его словам, если мигранты всё же приехали в Россию, их нужно направлять на стройки на Дальний Восток, в Сибирь и на Крайний Север.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России упростят правила ввоза трудовых мигрантов для строек.

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