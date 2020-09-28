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"И знаете что, милочка?!": Встреча Меркель и Навального обернулась спичем о "послании Верховному"

28 сентября 2020, 16:35  •  155 • Политика
И сам Навальный, и представители Меркель заявили, что встреча, действительно, состоялась. Ироничных комментариев на тему появилось великое множество. Чаще всего аналогии проводили с комедией "Бриллиантовая рука": "И знаете что, милочка?!" Кроме того, вспоминали о том, что Навальный собирается в Россию и, вероятно, Меркель через него захотела передать "послание Верховному".
Канцлер Ангела Меркель провела тайную встречу с основателем ФБК Алексеем Навальным, когда он находился в немецкой клинике "Шарите". Очевидно, якобы отравленного боевым веществом из группы "Новичок" блогера не посчитали опасным. Или же Меркель прекрасно знала, что опасности нет, как и отравления. Но вернёмся к встрече.
Сначала информацию о беседе публиковали источники. Позже сведения подтвердили и Навальный, и официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он добавил, что встреча не была тайной, как писал об этом Spiegel. В то же время он признал, что речь шла о "частном визите" и носила "доверительный характер".
Иронично на информацию о встрече отреагировали в блогерском сообществе. Например, автор микроблога "Голос Мордора" отметил:
"Тайное посещение Навального Ангелой Меркель, о котором стало известно всем, это вообще Дюма, Анна Австрийская и герцог Бекингем. Так вижу".
Алексей Шевченко добавил:
"И знаете что, милочка?! Не удивлюсь, если станет известно, что вашего мужа... тайно... посещает... Ангела Меркель!!!" (из базара Юлии Навральной с Юлией Фекальной-Латыниной на Ухе)", - автор комментария имел в виду вариант беседы на "Эхе Москвы".
"Это шутка юмора такой?" - поинтересовался Дмитрий Журавлёв.
Включился в дискуссию и политолог Армен Гаспарян, написав в личном телеграм-канале: "Навальный действительно встречался с Меркель. Надеюсь, жена была в курсе. А то может некрасиво выйти".
"Контора пишет" также обратили внимание на тот факт, что "Новичок" почему-то действует избирательно:
"Закалённых бойцов германских фронтов он не берёт - очевидно, так можно расценить визит фрау Ангелы Меркель к проходившему лечение Алексею Навальному, о чём сообщил "Шпигель" и чего не отрицает сам Алексей".
Наконец, "Товарищ Майор" иронично добавили:
"По спецсвязи передали, что Меркель к нему (Навальному. - Ред.) в больницу приходила, для Верховного кое-что оставила".
Всё это, конечно, шутки. А если серьёзно, то теперь можно с уверенностью заявить, что дело Навального носит политический характер, и Меркель - участница происходящего.

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