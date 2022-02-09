Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром...
Главная / Политика

"И за это тоже надо": Глава МИД Украины придумал новый повод для санкций против России

09 февраля 2022, 18:00  •  189 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба придумал новый повод для санкций против России. "И за это тоже надо наказать", - услужливо подсказал он Западу.
Кулеба призвал западные страны ввести против России новые санкции за нарушение Минских соглашений. О каких именно нарушениях идёт речь, украинский министр уточнять не стал.
Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договорённостей. И за это её тоже надо наказывать санкциями,
- отметил он.
Отметим, что Россия чисто физически не может нарушить Минские соглашения, поскольку не является их участницей. Данный документ касается только непосредственных сторон конфликта - Украины и республик Донбасса.
Кроме того, если уж вводить санкции за нарушение Минских соглашений, то в первую очередь их нужно распространить на Киев, который открыто бойкотирует взятые на себя обязательства с 2015 года, то есть с момента подписания этих самых Минских соглашений. Именно по этой причине гражданская война на Украине до сих пор не прекращена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


189
Источник
Похожие новости
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
09 февраля 2022, 08:05
Зачем США паника на Украине? Китайские аналитики заявили прямо
09 февраля 2022, 12:10
Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военн...
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2022, 12:25
Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
05 февраля 2022, 20:40
Преемник Путина работает в Госдуме? Интригу раскрыл политолог: "Спокойно может передать страну"
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.