"И за это тоже надо": Глава МИД Украины придумал новый повод для санкций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба придумал новый повод для санкций против России. "И за это тоже надо наказать", - услужливо подсказал он Западу.

Кулеба призвал западные страны ввести против России новые санкции за нарушение Минских соглашений. О каких именно нарушениях идёт речь, украинский министр уточнять не стал.

Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договорённостей. И за это её тоже надо наказывать санкциями,

- отметил он.

Отметим, что Россия чисто физически не может нарушить Минские соглашения, поскольку не является их участницей. Данный документ касается только непосредственных сторон конфликта - Украины и республик Донбасса.

Кроме того, если уж вводить санкции за нарушение Минских соглашений, то в первую очередь их нужно распространить на Киев, который открыто бойкотирует взятые на себя обязательства с 2015 года, то есть с момента подписания этих самых Минских соглашений. Именно по этой причине гражданская война на Украине до сих пор не прекращена.