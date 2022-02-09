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"И за это тоже надо": Глава МИД Украины придумал новый повод для санкций против России
09 февраля 2022, 18:00 • 189 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба придумал новый повод для санкций против России. "И за это тоже надо наказать", - услужливо подсказал он Западу.
Кулеба призвал западные страны ввести против России новые санкции за нарушение Минских соглашений. О каких именно нарушениях идёт речь, украинский министр уточнять не стал.
- отметил он.
Отметим, что Россия чисто физически не может нарушить Минские соглашения, поскольку не является их участницей. Данный документ касается только непосредственных сторон конфликта - Украины и республик Донбасса.
Кроме того, если уж вводить санкции за нарушение Минских соглашений, то в первую очередь их нужно распространить на Киев, который открыто бойкотирует взятые на себя обязательства с 2015 года, то есть с момента подписания этих самых Минских соглашений. Именно по этой причине гражданская война на Украине до сих пор не прекращена.
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