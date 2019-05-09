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"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
09 мая 2019, 14:39 • 226 • Политика
Твит Владимира Соловьёва, в котором он разоблачил "кукловодов" избранного президента Украины Владимира Зеленского, стал вирусным. "И Юлю пристроят", - добавляют пользователи соцсети третью кандидатуру к двум озвученным телеведущим.
Украинский олигарх Игорь Коломойский публично посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить в кабмине лишь одного человека из прежнего правительства - Арсена Авакова. Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это заявление, назвал происходящее "расплатой за выборы".
По его мнению, именно глава МВД Арсен Аваков, который пошёл на конфликт с Петром Порошенко накануне выборов и разоблачил схемы манипуляций с голосами избирателей, и олигарх Игорь Коломойский станут "кукловодами" молодого и неопытного главы государства.
Твит Соловьёва с этим разоблачением быстро стал вирусным, а пользователи соцсети поддержали мнение телеведущего.
"Если Коломойский вернётся, Порошенко сядет", - прогнозируют они будущее нынешнего украинского президента.
"Интересное шоу будет тогда, когда они начнут против всех предыдущих заводить уголовные дела и сажать их", - считают пользователи Твиттера.
Что касается будущего правительства Зеленского, то, считают подписчики Соловьёва, туда "пристроят и Юлю" - экс-премьера Юлию Тимошенко, которая заняла третье место на президентских выборах и отказалась поддерживать и Зеленского, и Порошенко.
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