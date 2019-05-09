Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Желаю прожить не меньше, чем я»: в День Победы ветеран ВОВ отмечает 100-летие
Военное вторжение в Колумбию - это ложь, заявили в Венесуэле
"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Поб...
Бомбы в зоопарке и мальчик-пророк. Семь военных историй из музеев Москвы
Главная / Политика

"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным

09 мая 2019, 14:39  •  226 • Политика
Твит Владимира Соловьёва, в котором он разоблачил "кукловодов" избранного президента Украины Владимира Зеленского, стал вирусным. "И Юлю пристроят", - добавляют пользователи соцсети третью кандидатуру к двум озвученным телеведущим.
Украинский олигарх Игорь Коломойский публично посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить в кабмине лишь одного человека из прежнего правительства - Арсена Авакова. Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это заявление, назвал происходящее "расплатой за выборы".
По его мнению, именно глава МВД Арсен Аваков, который пошёл на конфликт с Петром Порошенко накануне выборов и разоблачил схемы манипуляций с голосами избирателей, и олигарх Игорь Коломойский станут "кукловодами" молодого и неопытного главы государства.
Твит Соловьёва с этим разоблачением быстро стал вирусным, а пользователи соцсети поддержали мнение телеведущего.
"Если Коломойский вернётся, Порошенко сядет", - прогнозируют они будущее нынешнего украинского президента.
"Интересное шоу будет тогда, когда они начнут против всех предыдущих заводить уголовные дела и сажать их", - считают пользователи Твиттера.
Что касается будущего правительства Зеленского, то, считают подписчики Соловьёва, туда "пристроят и Юлю" - экс-премьера Юлию Тимошенко, которая заняла третье место на президентских выборах и отказалась поддерживать и Зеленского, и Порошенко.
И Юлю пристроят....
— Сергей Васильевич (@shalyakin60) May 8, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



226
Источник
Похожие новости
09 мая 2019, 14:39
Назарбаев стал почётным гостем парада Победы в Москве
09 мая 2019, 14:39
"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Победы
08 мая 2019, 22:24
Многодетным семьям государство поможет погасить ипотеку
08 мая 2019, 22:24
В Госдуме объяснили высылку дипломатов Швеции: "Это такая рядовая дипломатическая работа"
08 мая 2019, 17:09
Лавров: Россия и Иран будут работать со всеми сторонами ядерной сделки, кроме США
08 мая 2019, 15:54
Лавров признался, что пытался научить Помпео пользоваться дипломатией вместо авианосцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
09 мая 2019, 01:39
Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала ...
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост...
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленски...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2019, 14:24
«Отказался от Победы советского народа»: в России отреагировали на идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине
04 мая 2019, 12:39
Трубу предложили поделить на троих
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
07 мая 2019, 04:09
Гранатомет не помог: Боец НАТО поплатился за глумление над памятником советским воинам в Эстонии
04 мая 2019, 04:39
"Против "Северного потока-2": На Западе озвучили условия для снятия санкций с России
05 мая 2019, 13:09
"Глумиться над людьми не позволим": Украинские политики объясняют недовольство датой инаугурации Зеленского
07 мая 2019, 02:24
Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.