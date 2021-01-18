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"И я очень волнуюсь": Соловьёв поделился личным откровением о Навальном

18 января 2021, 17:25  •  183 • Политика
Владимир Соловьёв поделился личным откровением об Алексее Навальном. Комментируя ажиотаж на Западе вокруг ситуации с арестом блогера, он признался, что тоже испытывает беспокойство: "И я очень волнуюсь".
Телеведущий Владимир Соловьёв оценил ажиотаж на Западе вокруг ситуации с арестом Алексея Навального сразу после возвращения блогера в Россию.
Со стороны властей многих стран - и западных, и прибалтийских - раздаются требования немедленно освободить оппозиционера. Кроме того, звучат угрозы новых санкций в отношении РФ.
Соловьёв в разговоре с корреспондентом канала Царьград обратил внимание на "очень правильное" заявление спикера МИД России Марии Захаровой по этому поводу.
Есть закон. Он один для всех. Разве это не основополагающее правило демократии, что все равны перед законом? Его надо соблюдать. Кстати, очень любопытно заметить, что в этом стройном крике именно немецкий голос не кажется таким уж громким. Заявления, которые сейчас идут оттуда, скажем прямо - не самого высокого уровня, - подчеркнул журналист.
Он с иронией добавил, что понимает беспокойство руководства Прибалтики, международной организации Amnesty International и властей США, которые в настоящее время активно высказываются по происходящему вокруг блогера.
Так понимаю их. И я очень волнуюсь. Я волнуюсь, чтобы всё вдруг не пошло так, как обычно у нас бывает в случае с Навальным. Ранее его не раз совершенно неожиданно выпускали, словно показывая людям: одному можно всё, а другому - ничего. Так что всем надо успокоиться. И помнить, что есть внутренние дела страны, вмешательство в которые никогда не приветствуется, - подытожил собеседник "Первого русского".

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