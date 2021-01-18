"И я очень волнуюсь": Соловьёв поделился личным откровением о Навальном

Телеведущий Владимир Соловьёв оценил ажиотаж на Западе вокруг ситуации с арестом Алексея Навального сразу после возвращения блогера в Россию.

Со стороны властей многих стран - и западных, и прибалтийских - раздаются требования немедленно освободить оппозиционера. Кроме того, звучат угрозы новых санкций в отношении РФ.

Соловьёв в разговоре с корреспондентом канала Царьград обратил внимание на "очень правильное" заявление спикера МИД России Марии Захаровой по этому поводу.

Есть закон. Он один для всех. Разве это не основополагающее правило демократии, что все равны перед законом? Его надо соблюдать. Кстати, очень любопытно заметить, что в этом стройном крике именно немецкий голос не кажется таким уж громким. Заявления, которые сейчас идут оттуда, скажем прямо - не самого высокого уровня, - подчеркнул журналист.

Он с иронией добавил, что понимает беспокойство руководства Прибалтики, международной организации Amnesty International и властей США, которые в настоящее время активно высказываются по происходящему вокруг блогера.