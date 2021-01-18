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"И я очень волнуюсь": Соловьёв поделился личным откровением о Навальном
18 января 2021, 17:25 • 183 • Политика
Владимир Соловьёв поделился личным откровением об Алексее Навальном. Комментируя ажиотаж на Западе вокруг ситуации с арестом блогера, он признался, что тоже испытывает беспокойство: "И я очень волнуюсь".
Телеведущий Владимир Соловьёв оценил ажиотаж на Западе вокруг ситуации с арестом Алексея Навального сразу после возвращения блогера в Россию.
Со стороны властей многих стран - и западных, и прибалтийских - раздаются требования немедленно освободить оппозиционера. Кроме того, звучат угрозы новых санкций в отношении РФ.
Соловьёв в разговоре с корреспондентом канала Царьград обратил внимание на "очень правильное" заявление спикера МИД России Марии Захаровой по этому поводу.
Он с иронией добавил, что понимает беспокойство руководства Прибалтики, международной организации Amnesty International и властей США, которые в настоящее время активно высказываются по происходящему вокруг блогера.
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