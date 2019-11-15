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"И всё только ради нефти!": Асад сравнил методы США с нацистскими

15 ноября 2019, 14:09  •  108 • В мире
Сирийский лидер Башар Асад сравнил с методами нацистов выбранную внешнеполитическую стратегию США.
Президент Сирии Башар Асад в своём интервью "России 24" напомнил, что нефть сподвигла Адольфа Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну. По его словам, это важно помнить и в нынешнее время, поскольку США проводят аналогичную нацистам стратегию.
Сирийский лидер указал, что действия США вокруг нефти САР являются "результатом существования руководства американской системы". Фактически можно констатировать, что Штаты не являются государством как таковым, а представляют собой "режим, руководство которого назначено компаниями, работающими ради своей выгоды".
Напомним, что после отвода американских войск с ранее занимаемых позиций в Сирии американский лидер Дональд Трамп публично заявил, что даже после отвода военные США будут контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке страны.
"Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было. Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам, и проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попрание международного права, гуманитарных основ и так далее. И всё это только ради нефти", - заявил Асад.

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