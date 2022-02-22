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"И все должны заткнуться": Пророчество Жириновского вновь прозвучало в Госдуме

22 февраля 2022, 13:25  •  231 • Политика
Ставшие пророческими слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского о знаковых событиях 22 февраля вновь прозвучали в Госдуме. "И все должны заткнуться", - говорит Жириновский на записи, которую включили во время пленарного заседания парламента.
Видео, на котором Жириновский говорит те самые слова о 22 февраля в России, включили перед выступлением представителя его партии. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что политик находится ещё в больнице, его пока не отпустили домой.
Напомним, что ещё задолго до исторического решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР Жириновский, выступая в Госдуме, заявил о том, что 2022 год вопреки надеждам не станет мирным, но станет историческим. Тогда он пригрозил западным странам "другой программой" вместо той дипломатической, что предлагала многие годы Россия.
"Какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля", - сказал он.
По словам политика, именно в 2022 году "Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну", иначе русских истребят сначала в Донбассе, а потом примутся и за саму Россию.

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