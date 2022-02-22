"И все должны заткнуться": Пророчество Жириновского вновь прозвучало в Госдуме

Ставшие пророческими слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского о знаковых событиях 22 февраля вновь прозвучали в Госдуме. "И все должны заткнуться", - говорит Жириновский на записи, которую включили во время пленарного заседания парламента.

Видео, на котором Жириновский говорит те самые слова о 22 февраля в России, включили перед выступлением представителя его партии. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что политик находится ещё в больнице, его пока не отпустили домой.

Напомним, что ещё задолго до исторического решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР Жириновский, выступая в Госдуме, заявил о том, что 2022 год вопреки надеждам не станет мирным, но станет историческим. Тогда он пригрозил западным странам "другой программой" вместо той дипломатической, что предлагала многие годы Россия.

"Какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля", - сказал он.

По словам политика, именно в 2022 году "Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну", иначе русских истребят сначала в Донбассе, а потом примутся и за саму Россию.