"И вот это и есть весь удар": "Обстрел" Турции по российской базе в Сирии просчитал журналист

"Обстрел" Турции по российской базе в Сирии просчитал военный журналист Роман Сапоньков. По его мнению, появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности. Реальные факты могли быть серьёзно искажены: "И вот это и есть весь удар".

Военный журналист Роман Сапоньков прокомментировал сомнительную информацию о якобы ударе ВС Турции по военному объекту РФ в Сирии.

Так, согласно уверениям ANHA News, некий российский опорный пункт, расположенный в северо-западной части арабской республики, будто бы попал под обстрел с использованием ракет и артиллерии со стороны позиций турецкой армии. Отмечается, что огонь мог быть открыт по ошибке. О возможных потерях при этом не сообщается.

Сапоньков скептически отнёсся к данным сведениям. В беседе с корреспондентом канала Царьград он предположил, что реальные факты могли быть поданы СМИ в искажённом виде.

Скорее всего, речь может идти о бывшем аэродроме или бывшей военной части войск САР, которую наши совместно с сирийцами используют. Но я только предполагаю, точно я не скажу. В любом случае надо понимать, что это не какие-то средневековые крепости, которые плотно стоят друг к другу. Так, что куда ни выстрели, попадёшь либо в ангар, либо по живой силе. Нанести удар можно по краю в районе забора этой базы. Так что он будет подтверждён, отчитаться можно о том, что обстрел вёлся по базе, но гарнизон даже не заметит этого удара - что-то хлопнуло в километре от ближайшего пункта связи, а что? Возьми уазик, поезжай посмотри. И вот это и есть весь удар, - подчеркнул журналист.

Он добавил, что в целом с большим сомнением относится к подобным сообщениям в свете хоть и не безусловного, но всё-таки широкого партнёрства Москвы и Анкары на Ближнем Востоке.