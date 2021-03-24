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"И вот это и есть весь удар": "Обстрел" Турции по российской базе в Сирии просчитал журналист
24 марта 2021, 14:40 • 177 • Политика
"Обстрел" Турции по российской базе в Сирии просчитал военный журналист Роман Сапоньков. По его мнению, появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности. Реальные факты могли быть серьёзно искажены: "И вот это и есть весь удар".
Военный журналист Роман Сапоньков прокомментировал сомнительную информацию о якобы ударе ВС Турции по военному объекту РФ в Сирии.
Так, согласно уверениям ANHA News, некий российский опорный пункт, расположенный в северо-западной части арабской республики, будто бы попал под обстрел с использованием ракет и артиллерии со стороны позиций турецкой армии. Отмечается, что огонь мог быть открыт по ошибке. О возможных потерях при этом не сообщается.
Сапоньков скептически отнёсся к данным сведениям. В беседе с корреспондентом канала Царьград он предположил, что реальные факты могли быть поданы СМИ в искажённом виде.
Он добавил, что в целом с большим сомнением относится к подобным сообщениям в свете хоть и не безусловного, но всё-таки широкого партнёрства Москвы и Анкары на Ближнем Востоке.
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