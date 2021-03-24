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"И вот это и есть весь удар": "Обстрел" Турции по российской базе в Сирии просчитал журналист

24 марта 2021, 14:40  •  177 • Политика
"Обстрел" Турции по российской базе в Сирии просчитал военный журналист Роман Сапоньков. По его мнению, появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности. Реальные факты могли быть серьёзно искажены: "И вот это и есть весь удар".
Военный журналист Роман Сапоньков прокомментировал сомнительную информацию о якобы ударе ВС Турции по военному объекту РФ в Сирии.
Так, согласно уверениям ANHA News, некий российский опорный пункт, расположенный в северо-западной части арабской республики, будто бы попал под обстрел с использованием ракет и артиллерии со стороны позиций турецкой армии. Отмечается, что огонь мог быть открыт по ошибке. О возможных потерях при этом не сообщается.
Сапоньков скептически отнёсся к данным сведениям. В беседе с корреспондентом канала Царьград он предположил, что реальные факты могли быть поданы СМИ в искажённом виде.
Скорее всего, речь может идти о бывшем аэродроме или бывшей военной части войск САР, которую наши совместно с сирийцами используют. Но я только предполагаю, точно я не скажу. В любом случае надо понимать, что это не какие-то средневековые крепости, которые плотно стоят друг к другу. Так, что куда ни выстрели, попадёшь либо в ангар, либо по живой силе. Нанести удар можно по краю в районе забора этой базы. Так что он будет подтверждён, отчитаться можно о том, что обстрел вёлся по базе, но гарнизон даже не заметит этого удара - что-то хлопнуло в километре от ближайшего пункта связи, а что? Возьми уазик, поезжай посмотри. И вот это и есть весь удар, - подчеркнул журналист.
Он добавил, что в целом с большим сомнением относится к подобным сообщениям в свете хоть и не безусловного, но всё-таки широкого партнёрства Москвы и Анкары на Ближнем Востоке.
Россия и Турция всё же сотрудничают в Сирии. В зоне Идлиба, например. Даже есть определённые договорённости по Ливии. По тому же Карабаху явно были какие-то закулисные соглашения по соблюдению российских интересов. Поэтому лично я очень сильно сомневаюсь, что при данных союзнических практически отношениях, ситуативный военный союз имеется в виду, турки могли всерьёз наносить по нам какие-то удары. Возможно, это какие-то протурецкие бандформирования. Выкатили какую-то самодельную установку, какой-то газовый баллон, начинённый взрывчаткой, и выстрелили. А так как они формально находятся под протекторатом Турции, их причислили к турецким подразделениям, - отметил Сапоньков.

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