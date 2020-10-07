"И вот - свершилось": Газманов разозлил украинские СМИ одним постом в Instagram

Певец Олег Газманов разозлил некоторых радикально настроенных представителей украинского сообщества постом на своей странице в Instagram.

Исполнитель всего лишь поделился видео с отдыха в Крыму. Облачённый в тельняшку, он катался на яхте у побережья Ялты. Артист также рассказал в записи в соцсети, что на протяжении всего лета находился в столице и мечтал съездить на море: "И вот - свершилось".

"Крым для меня всегда был и есть местом силы, местом нашей истории", - добавил певец.

Украинская пресса, однако, в целом не разделила радости Газманова, передаёт информагентство "Новороссия". В обращении к нему журналисты Незалежной в очередной раз продублировали все тезисы Киева, назвав, в частности, воссоединение полуострова с Россией "аннексией".

Кроме того, досталось и лично певцу. В одном из материалов 69-летнего исполнителя даже назвали "дряхлым".