"И вентиль перекрыть": Политолог Стариков намекнул украинцам о последствиях "газовых заявлений"

Обещание Киева начать закачку предназначенного для Европы российского газа в свои хранилища, если не будет заключён транзитный контракт с "Газпромом", вызвало шквал ироничных откликов в Сети. Пользователи Рунета считают, что это можно считать попыткой воровства.

"Что в этом нового? Как воровали, так и будут воровать." (Леха Сельский @LekhaSelsky)

"Лучшей рекламы СП-2 ещё не было..." (Корень ЖеньШенев @Koratopol)

"Наверно, ребята из "Нафтогаза" долго думали..." (Platon Smirnof 2 @2Smirnof)

"А "Газпром" подавал в суд, когда хохлы газ тырили? Ну так и получайте" (golensky@vital1967)

"Для "Газпрома" и РФ это заявление просто подарок!" (Россия vs Либерастия @Rus_NV)

Прокомментировал ситуацию и политолог Николай Стариков:

"Молодцы. Ещё пару таких заявлений плюс отсутствие подписанного договора, и вентиль можно перекрывать", - написал он в своём Twitter.

Ранее зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал обещание Киева начать закачку российского газа в свои хранилища воровством. По словам парламентария, Киев пляшет под дудку США, которые хотят сорвать газовый контракт России с Европой и остановить "Северный поток - 2".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта Киев с Нового года начнёт закачивать российский газ, предназначающийся странам Европейского союза, в свои собственные хранилища.

Чепа считает, что Россия обязательно должна учесть это и сделать публичное заявление для европейских партнёров. По его словам, надо обратить их внимание на одиозные заявления "Нафтогаза".

"Киев пляшет под дудку США, которым выгодно разрушить газовый контракт и остановить "Северный поток - 2", чтобы не было поставок в Европу и через украинские ГТС. США плевать на Украину, им на всех плевать. Лишь бы осуществлять поставки сжиженного природного газа из США. Это их главная задача", - заключил Алексей Чепа в интервью РИА ФАН.