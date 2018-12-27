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"И в Совбезе сидят страны, чьи действия не отличаются от ИГИЛа": в соцсетях поддержали жалобу Сирии на рождественский удар Израиля

27 декабря 2018, 10:24  •  101 • Политика
Пользователи соцсетей поддержали Сирию, которая обратилась в Совбез ООН с жалобой на рождественский удар Израиля, сравнив его действия с ИГИЛом. "И в Совбезе сидят страны, чьи действия не отличаются от ИГИЛа", - констатирует твиттер-аккаунт "Радио Стыдоба".
Пользователи твиттера обсуждают послание, которое Сирия направила в Совбез ООН после удара, который Израиль нанес по Дамаску в западное Рождество.
Израильские истребители ударили по сирийской столице 24 декабря, когда улицы города были переполнены, а в Дамаске впервые после освобождения пригородов от террористов публично праздновали Рождество. Сирию часто называют колыбелью христианства. Дамаск был одним из первых городов, где проповедовал апостол Павел. Сирийские православные христиане в основном придерживаются новоюлианского календаря и отмечают Рождество Христа 24 декабря, вместе с западным миром.
Власти страны, обращаясь к Совбезу ООН, подчеркнули, что действия Израиля, направленные на запугивание сирийцев, ничем не отличаются от действий террористов из запрещенной в РФ организации ИГИЛ, а все случившееся было невозможно без постоянной поддержки США.
"Сирия направила в Совбез ООН послание, где указала, что действия Израиля, нанёсшего в Рождество авиаудар по Дамаску, «ничем не отличаются от действий ИГИЛа». Беда в том, что и в самом Совбезе ООН сидят страны, чьи действия ничем не отличаются от действий ИГИЛа", - пишет по этому поводу "Радио Стыдоба".
Пользователи твиттера согласились с тем, что в Совбез ООН входят страны, которые являются непосредственными создателями и спонсорами мирового терроризма. А потому можно ожидать, что послание Сирии будет проигнорировано.

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