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"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
12 мая 2021, 20:25 • 76 • Политика
Политолог Сосновский объяснил, почему Россию обвинили во взрывах на складах в Чехии и кто стоит за постоянными нападками на нашу страну.
Журналист Владимир Соловьёв и политолог Александр Сосновский обсудили ситуацию в Чехии после дипломатического скандала с Россией и обвинений в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.
- рассказал Сосновский.
По данным СМИ, эти боеприпасы предназначались болгарскому предпринимателю Емельяну Гебреву, передаёт канал "Соловьёв Live".
Дальше, как выяснил по публикациям в СМИ Сосновский, в 2018 году, после истории со Скрипалями, "вдруг в СМИ, в чешских СМИ и в мировых СМИ, всплывает фамилия Емельяна Гебрева". Выясняется, что на Гебрева тоже было совершено покушение "Новичком", и в прессе всплывают имена Петрова и Боширова.
- говорит Сосновский.
По словам политолога, Христо Грозев - "болгарин, который достаточно хорошо знаком, в том числе, с Емельяном Гебревым".
- полагает Сосновский.
Также Сосновский заявляет, что Грозев имеет отношение к СМИ в Болгарии, а также на Украине, которые были замешаны в майдане. Политолог отмечает, что Грозев может быть "ширмой" для западных спецслужб, прежде всего британских.
По мнению Сосновского, из-за скандала в Чехии, в котором замешана спецслужба страны "Бис", на президента Милоша Земана идёт давление.
"Приблизительно начиная с 2018 года на Земана стало осуществляться серьёзное давление. Я думаю, не без подачи, в том числе, Грозева, который имеет, конечно, контакты с "Бис". "Бис" - это служба безопасности Чехии", - утверждает Сосновский.
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