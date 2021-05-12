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"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар

12 мая 2021, 20:25  •  76 • Политика
Политолог Сосновский объяснил, почему Россию обвинили во взрывах на складах в Чехии и кто стоит за постоянными нападками на нашу страну.
Журналист Владимир Соловьёв и политолог Александр Сосновский обсудили ситуацию в Чехии после дипломатического скандала с Россией и обвинений в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Там, на этих складах, находились запрещённые противопехотные мины типа МОН-100 и МОН-200 и эти противопехотные мины, которые запрещены, естественно, и как правовыми нормами Чехии, и также Оттавской конвенцией...
- рассказал Сосновский.
По данным СМИ, эти боеприпасы предназначались болгарскому предпринимателю Емельяну Гебреву, передаёт канал "Соловьёв Live".
Дальше, как выяснил по публикациям в СМИ Сосновский, в 2018 году, после истории со Скрипалями, "вдруг в СМИ, в чешских СМИ и в мировых СМИ, всплывает фамилия Емельяна Гебрева". Выясняется, что на Гебрева тоже было совершено покушение "Новичком", и в прессе всплывают имена Петрова и Боширова.
И вот тут внимание, Володя, тут я начинаю смотреть, откуда всё это появляется, и я с удивлением нахожу, что начиная с 2014 года в прессе, в частности в немецкой прессе, появилось, если мне память не изменяет, 12 различных публикаций, о зловредных действиях российских спецслужб и вообще России, в которых пострадали люди. Начиная от самых известных "Боинга". Ну, понятно, там появились потом уже склады, потом появился чеченец, убитый в Вене, потом появился чеченец, убитый в Германии. Везде всё это существует и везде появляется, конечно, "Биллингкет", "Инсайдер", но самое главное, там появляется имя Христо Грозева,
- говорит Сосновский.
По словам политолога, Христо Грозев - "болгарин, который достаточно хорошо знаком, в том числе, с Емельяном Гебревым".
И вот протягивается эта цепочка Петров - Боширов - Скрипаль, Петров - Боширов - Гебрев. Петров, Боширов потом дальше ведут к чешским складам, и дальше начинает раскручиваться вся эта история,
- полагает Сосновский.
Также Сосновский заявляет, что Грозев имеет отношение к СМИ в Болгарии, а также на Украине, которые были замешаны в майдане. Политолог отмечает, что Грозев может быть "ширмой" для западных спецслужб, прежде всего британских.
По мнению Сосновского, из-за скандала в Чехии, в котором замешана спецслужба страны "Бис", на президента Милоша Земана идёт давление.
"Приблизительно начиная с 2018 года на Земана стало осуществляться серьёзное давление. Я думаю, не без подачи, в том числе, Грозева, который имеет, конечно, контакты с "Бис". "Бис" - это служба безопасности Чехии", - утверждает Сосновский.

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