|
"И тут Остапа понесло": В России отреагировали на слова Ходорковского об увольнении врачей
01 сентября 2019, 04:24 • 69 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский увидел в массовом увольнении врачей начало "общероссийской забастовки" и очень этому порадовался. "И тут Остапа понесло", - комментируют его слова в соцсети.
Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский порадовался массовому увольнению врачей во Владимирской области. Слова бизнесмена-уголовника вызвали недоумение в соцсети.
Напомним, что речь идет об увольнении 12 медсестер из больницы во Владимирской области. Причиной такого шага стало сокращение стимулирующих выплат.
Фото: скриншот Twitter/@mich261213
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2019, 22:09
|
29 августа 2019, 04:54
|
30 августа 2019, 09:54
|
28 августа 2019, 19:09
|
28 августа 2019, 09:24
|
31 августа 2019, 08:39
|
27 августа 2019, 17:09