"И тут Остапа понесло": В России отреагировали на слова Ходорковского об увольнении врачей

Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский порадовался массовому увольнению врачей во Владимирской области. Слова бизнесмена-уголовника вызвали недоумение в соцсети.

"Фактически имеем дело с началом общероссийской забастовки. С первыми ее всполохами. Верный ход", - написал беглый олигарх в Twitter.

"И тут Остапа понесло", - комментирует Константин Константинович 1 @xz2d9ESYu0ykiBM.

"Вы-то тут причем?)))" - спрашивает у Ходорковского Wlada @Wlada12.

"Если бы Ходорковский не украл нефть, кировский лес и газпром, врачи получали бы миллион рублей в месяц", - объясняет @anclelala.

"Только ваша заслуга тут какая? Если бы в 90-е вы не воровали, сейчас эти врачи жили бы лучше", - выражает похожую мысль Torlopov @Torlopov4