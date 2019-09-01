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"И тут Остапа понесло": В России отреагировали на слова Ходорковского об увольнении врачей

01 сентября 2019, 04:24  •  69 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский увидел в массовом увольнении врачей начало "общероссийской забастовки" и очень этому порадовался. "И тут Остапа понесло", - комментируют его слова в соцсети.
Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский порадовался массовому увольнению врачей во Владимирской области. Слова бизнесмена-уголовника вызвали недоумение в соцсети.
"Фактически имеем дело с началом общероссийской забастовки. С первыми ее всполохами. Верный ход", - написал беглый олигарх в Twitter.
"И тут Остапа понесло", - комментирует Константин Константинович 1 @xz2d9ESYu0ykiBM.
"Вы-то тут причем?)))" - спрашивает у Ходорковского Wlada @Wlada12.
"Если бы Ходорковский не украл нефть, кировский лес и газпром, врачи получали бы миллион рублей в месяц", - объясняет @anclelala.
"Только ваша заслуга тут какая? Если бы в 90-е вы не воровали, сейчас эти врачи жили бы лучше", - выражает похожую мысль Torlopov @Torlopov4
Напомним, что речь идет об увольнении 12 медсестер из больницы во Владимирской области. Причиной такого шага стало сокращение стимулирующих выплат.
Фото: скриншот Twitter/@mich261213

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