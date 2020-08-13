"И тут мир захватил ковид": Врач разоблачил методы лечения от COVID-19

"Мне неожиданно "прилетело" за нелюбовь к витаминам (хотя и не нелюбовь это, а сдержанный скептицизм)", - признался своим подписчикам в соцсети Facebook русский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице Нью-Йорка, рассуждая о мифах и легендах пандемии коронавируса.

Эксперт отметил также и "длительные и бурные" отношения между американцами и витамином C, а впоследствии и витамином D.

"К началу эпидемии витамин C оставался в подвешенном состоянии в качестве панацеи при ОРДС и септическом шоке, а витамин D в общем рекомендовалось применять по показаниям, а не просто всем побольше и почаще, - пояснил врач. - И тут мир захватил ковид".

...И тут машина по созданию мифов о коронавирусе заработала на полную мощность. Раскритиковал Пинелис легенду про гидроксихлорохин, припомнив и других "божков" пандемии. К ним врач отнёс в том числе прививку БЦЖ, прививку ММR, а также ряд препаратов, которые разные эксперты в своё время советовали применять при лечении коронавируса.

"Во время экспоненты на расширенных реанимационных полях ковидных битв генеральствовали разные интенсивисты и можно было наблюдать все виды подходов, - обратил внимание Пинелис не без иронии. - Иногда, принимая от кого-то из коллег пациентов, в фармакологической секции истории болезни можно было найти полный набор витаминов и минералов, другие предпочитали более сдержанный подход, ограничившись стероидами и антикоагуляцией".

Однако разницы в состоянии пациентов, к которым применялись различные методы лечения COVID-19, врач не заметил. По словам реаниматолога, "пациенты улучшались и ухудшались исключительно по своим личным соображениям на всех видах терапии".