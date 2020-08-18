Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Главная / Политика

"И тут эти russkies": В "старом добром военном перевороте" в Мали нашли "русский след"

18 августа 2020, 20:35  •  64 • Политика
В "старом добром военном перевороте" в Мали нашли "русский след". Так, пользователь Twitter, публикующий новости о событиях в стране, заявил, будто возглавивший мятеж полковник Садио Камара только недавно вернулся с учений из РФ. "И тут эти russkies", - иронично прокомментировал "Рыбарь".
Стало известно, что мятеж в Мали возглавил полковник Садио Камара. Об этом заявили источники DW.
Отмечается, что, в соответствии с его распоряжением, были помещены под стражу премьер-министр африканской республики, официальный представитель парламента, руководитель нацгвардии, начальник генштаба, а также главы Минфина и МИД.
Кроме того, в стране активизировались беспорядки. По данным ООН, их жертвами уже стали 14 граждан. Участники протестов и погромов требуют, чтобы действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта сложил свои полномочия.
"Вот это я понимаю, смена власти. А не ваши вот эти все флажки с цветочками. Старый добрый военный переворот. Нестареющая классика", - заметил Telegram-канал "Записки авантюриста".
Между тем в Сети появились упоминания о якобы возможном "российском следе" в происходящем в республике. Некто Патрик Тиесс, публикующий новости о разворачивающихся в Мали событиях на своей странице в Twitter, написал, будто Камара был на учениях в РФ и только недавно вернулся оттуда.
"И тут эти russkies", - иронично прокомментировал Telegram-канал "Рыбарь".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
18 августа 2020, 01:20
Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются связаться"
18 августа 2020, 13:15
Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих
18 августа 2020, 09:35
"Хотите, чтобы Россия отреагировала еще?": Лукашенко припугнул протестующих
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой...
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофо...
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО...
18 августа 2020, 12:20
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.