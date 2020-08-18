|
"И тут эти russkies": В "старом добром военном перевороте" в Мали нашли "русский след"
18 августа 2020, 20:35 • 64 • Политика
В "старом добром военном перевороте" в Мали нашли "русский след". Так, пользователь Twitter, публикующий новости о событиях в стране, заявил, будто возглавивший мятеж полковник Садио Камара только недавно вернулся с учений из РФ. "И тут эти russkies", - иронично прокомментировал "Рыбарь".
Стало известно, что мятеж в Мали возглавил полковник Садио Камара. Об этом заявили источники DW.
Отмечается, что, в соответствии с его распоряжением, были помещены под стражу премьер-министр африканской республики, официальный представитель парламента, руководитель нацгвардии, начальник генштаба, а также главы Минфина и МИД.
Кроме того, в стране активизировались беспорядки. По данным ООН, их жертвами уже стали 14 граждан. Участники протестов и погромов требуют, чтобы действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта сложил свои полномочия.
Между тем в Сети появились упоминания о якобы возможном "российском следе" в происходящем в республике. Некто Патрик Тиесс, публикующий новости о разворачивающихся в Мали событиях на своей странице в Twitter, написал, будто Камара был на учениях в РФ и только недавно вернулся оттуда.
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2020, 14:20
|
16 августа 2020, 17:15
|
12 августа 2020, 08:45
|
16 августа 2020, 17:15
|
12 августа 2020, 05:05
|
14 августа 2020, 19:25
|
16 августа 2020, 19:05