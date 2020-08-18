"И тут эти russkies": В "старом добром военном перевороте" в Мали нашли "русский след"

Стало известно, что мятеж в Мали возглавил полковник Садио Камара. Об этом заявили источники DW.

Отмечается, что, в соответствии с его распоряжением, были помещены под стражу премьер-министр африканской республики, официальный представитель парламента, руководитель нацгвардии, начальник генштаба, а также главы Минфина и МИД.

Кроме того, в стране активизировались беспорядки. По данным ООН, их жертвами уже стали 14 граждан. Участники протестов и погромов требуют, чтобы действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта сложил свои полномочия.

"Вот это я понимаю, смена власти. А не ваши вот эти все флажки с цветочками. Старый добрый военный переворот. Нестареющая классика", - заметил Telegram-канал "Записки авантюриста".

Между тем в Сети появились упоминания о якобы возможном "российском следе" в происходящем в республике. Некто Патрик Тиесс, публикующий новости о разворачивающихся в Мали событиях на своей странице в Twitter, написал, будто Камара был на учениях в РФ и только недавно вернулся оттуда.