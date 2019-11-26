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"И трусы. Возмещать так возмещать": Москвичи передали Украине поддержку "боевой мощи"
26 ноября 2019, 16:39 • 250 • Политика
Москвичи принесли к посольству Украины в столице России "гуманитарную помощь" в виде пары унитазов с надписью "Поддержим боевую мощь Украины". Так жители столицы иронично отреагировали на заявления из Киева о "пропаже" сантехники с трёх судов, участвовавших в керченской провокации. "И трусы, - посоветовали добавить в соцсетях к гуманитарному набору пользователи. - Возмещать так возмещать".
Уже не первый день медиапространство России и Украины пополняется новыми сообщениями о "пропавшей" сантехнике с трёх украинских кораблей, переданных ранее Россией Украине. Напомним, это те самые суда, которые 25 ноября прошлого года устроили в Керченском проливе провокацию, попытавшись без разрешения прорваться через российские территориальные воды.
После передачи судов командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей якобы исчезли розетки, плафоны и кто-то ещё и унитазы, мол, снял. Он же добавил, что это российская сторона "угробила" эти суда. А один из украинских моряков, также участвовавший в дерзком проходе год назад, даже дошёл до того, что обвинил российскую сторону чуть ли не в краже своих трусов с корабля.
Позже и президент Украины Владимир Зеленский "проинспектировал" все три корабля, возвращённых Россией Украине, и тоже заявил, что на них будто бы не хватает какого-то оборудования и даже части вооружения.
Накануне дело дошло до того, что украинцы устроили провокационную акцию у стен российского посольства в Киеве. Москвичи в долгу не остались и принесли к стенам посольства Украины в столице России "гуманитарную помощь" в виде пары унитазов, горшка и ведра с прикреплённым к нему жёлто-голубым флагом Незалежной.
Двое мужчин у стен посольства весьма вежливо и показательно серьёзно объясняли стражам порядка, что это всё в поддержку боевой мощи Украины. И при этом показывали на соответствующую надпись на одном из унитазов.
Фото: скриншот телеграм-канала "Остапа понесло".
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни осудили москвичей за то, что те опустились до уровня украинцев, устраивающих похожие провокационные "инсталляции" у стен российского посольства в Киеве. Другие же пользователи, наоборот, поддержали и даже дали свои советы, что ещё следовало бы добавить в "гуманитарную помощь".
"Не хватает рулона туалетной бумаги и 20!!!!!!!!!!! труселей", - отшутилась Ольга Чемисенко.
"И трусы. И трусы нестираные надо принести. Возмещать так возмещать!" - советует @LaRitsa8.
"Молодцы парни, не жадные, понимают трудности новоиспечённых "европейцев". А как же, помогать надо, и мы готовы завсегда", - иронизирует @IrinaMay5.
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