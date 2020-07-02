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"И традиционное": Госдеп США вновь вмешивается в дела России, голосуя за русских

02 июля 2020, 20:00  •  78 • Политика
США обеспокоены попытками властей России манипулировать результатами голосования по поправкам к Конституции, заявили в Госдепе. Вмешательство властей США во внутренние дела России прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева.
Госдеп США выступил с заявлением по поводу прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что "обеспокоены".
"В администрации США обеспокоены попытками властей России манипулировать результатами голосования по поправкам к Конституции", - заявил пресс-секретарь Госдепа.
"И традиционное", - прокомментировала очередной выпад США в сторону России телеведущая Ольга Скабеева.
Стоит отметить, что заявление Госдепа можно расценить как попытку вмешательства во внутренние дела России. Так как в заявлении содержится явный намёк на то, что США лучше знают, как проголосовали граждане России. Примечательно, что погромы и массовые протесты внутри самих США американскую администрацию почему-то не беспокоят.
Скриншот Telegram-канала Skabeeva

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