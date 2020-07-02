"И традиционное": Госдеп США вновь вмешивается в дела России, голосуя за русских

Госдеп США выступил с заявлением по поводу прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что "обеспокоены".

"В администрации США обеспокоены попытками властей России манипулировать результатами голосования по поправкам к Конституции", - заявил пресс-секретарь Госдепа. "И традиционное", - прокомментировала очередной выпад США в сторону России телеведущая Ольга Скабеева.

Стоит отметить, что заявление Госдепа можно расценить как попытку вмешательства во внутренние дела России. Так как в заявлении содержится явный намёк на то, что США лучше знают, как проголосовали граждане России. Примечательно, что погромы и массовые протесты внутри самих США американскую администрацию почему-то не беспокоят.

Скриншот Telegram-канала Skabeeva