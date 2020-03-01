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"И... только успевай запикивать матюки!": Поклонская придумала ради Шнурова новую должность

01 марта 2020, 01:24  •  91 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на вопрос: "Почему прокурор может сидеть в Госдуме, а артист - нет?" При этом парламентарий тонко поддела музыканта, представив, как он выходит к думской трибуне. "И... только успевай запикивать матюки!" - продолжила свою мысль Поклонская, придумав вслед за этим ради Шнурова новую должность - "запикиватель Шнура".
"Сергей Шнуров задал мне вопрос: "Почему прокурор может сидеть в Госдуме, а артист - нет?" - сообщила депутат Наталья Поклонская у себя в авторском Telegram-канале.
И тут же ответила, пояснив, что "артист может быть не только депутатом, но и президентом - как Зеленский в Украине". При этом парламентарий обратила внимание на то, что "артист артисту рознь".
А после Поклонская тонко поддела лидера группы "Ленинград", напомнив, как тот матерился на недавней встрече в Челябинске уже в статусе "взрослого политика". Да ещё читал "матерные стишки журналистам".
Депутат описала ситуацию, когда Шнуров "в своём моднючем костюмчике" выходит к трибуне Госдумы.
"И... только успевай запикивать матюки!" - продолжила свою мысль Поклонская и тут же придумала ради музыканта новую должность - "запикиватель Шнура", предположив, что кому-то, возможно, придётся отвечать за "экстренную кнопочку".
Она призналась, что ей нравятся некоторые песни группы "Ленинград", сделав комплимент Шнурову.
"Но когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом - мне, как прокурору, нужно реагировать", - резюмировала Поклонская.
Фото: скриншот Telegram-канала "Наталья Поклонская"

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