"И... только успевай запикивать матюки!": Поклонская придумала ради Шнурова новую должность

"Сергей Шнуров задал мне вопрос: "Почему прокурор может сидеть в Госдуме, а артист - нет?" - сообщила депутат Наталья Поклонская у себя в авторском Telegram-канале.

И тут же ответила, пояснив, что "артист может быть не только депутатом, но и президентом - как Зеленский в Украине". При этом парламентарий обратила внимание на то, что "артист артисту рознь".

А после Поклонская тонко поддела лидера группы "Ленинград", напомнив, как тот матерился на недавней встрече в Челябинске уже в статусе "взрослого политика". Да ещё читал "матерные стишки журналистам".

Депутат описала ситуацию, когда Шнуров "в своём моднючем костюмчике" выходит к трибуне Госдумы.

"И... только успевай запикивать матюки!" - продолжила свою мысль Поклонская и тут же придумала ради музыканта новую должность - "запикиватель Шнура", предположив, что кому-то, возможно, придётся отвечать за "экстренную кнопочку".

Она призналась, что ей нравятся некоторые песни группы "Ленинград", сделав комплимент Шнурову.

"Но когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом - мне, как прокурору, нужно реагировать", - резюмировала Поклонская.