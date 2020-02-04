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"И тихо умереть"? В Израиле прибывших из Китая просят поместить себя в добровольную изоляцию
04 февраля 2020, 00:54 • 63 • В мире
В Израиле запустили беспрецедентные меры по предотвращению проникновения опасного коронавируса из Китая: Минздрав страны начал рассылать сообщения о необходимости добровольной изоляции всем, кто прилетел из Китая. В рунете уже успели пошутить на эту тему: "И тихо умереть", - "советуют" в Сети.
Как пишет израильское подразделение News.ru, эсэмэс такого содержания теперь получают все пассажиры, приземляющиеся в аэропорту Бен-Гурион. Инициатором рассылки стал израильский минздрав, который также развернул в зоне прилёта воздушной гавани пункты проверки на коронавирус.
Также подобные сообщения получили все, кто прилетел из Поднебесной в течение последних двух недель. Им рекомендуется исключить контакты с окружающими. "И тихо умереть", - иронически добавляет Телеграм-канал "Выпускайте Кракена".
Всех, у кого наблюдаются хотя бы малейшие признаки плохого самочувствия - кашель или высокая температура - настоятельно просят подойти к стойкам организации "Маген Давид Адом". Там медики проводят экспресс-обследования и оказывают первую помощь.
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