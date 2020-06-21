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"И так сойдёт!": ВСУ получили партию неисправных миномётов

21 июня 2020, 14:00  •  119 • Политика
Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили партию неисправных миномётов "Барс-8ММК". Вероятно, госконцерн "Укроборонпром" руководствуется известной цитатой из детского мультфильма: "И так сойдёт!".
Оказалось, что партию этих миномётов ВСУ получили от концерна ещё осенью прошлого года. В самом "Укроборонпроме" отрапортовали о том, что ВСУ успешно приняли партию, а на деле - вероятно, оценив нерабочую груду металла, - вместо десантно-штурмовых бригад ВСУ минометы переданы в посёлок Оржев на склад, рассказало издание Defence Express.
Только сейчас стало известно о том, что Минобороны Украины отказалось принимать партию неисправных миномётов у концерна. Отмечается, что у орудий некондиционные стволы и отсутствуют таблицы стрельбы.

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