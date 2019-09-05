"И так непопулярна": Эксперт дал свой прогноз для "Единой России" на фоне слухов о ее провале на выборах

Ранее появились сведения, что в Кремле могут изменить систему выборов в Думу при низких результатах ЕР. Такие сведения озвучили источники СМИ. По их данным, число "одномандатников" могут увеличить, а количество "списочников" - сократить. При этом правила изменятся, если партия "Единая Россия" получит в регионах менее 40% голосов по спискам.

В итоге доля одномандатников увеличится до 70 процентов. Сейчас их соотношение в процентах - 50 на 50. В беседе с корреспондентом телеканала Царьград глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров отметил, что подобная мера "в стиле "Единой России".

Он объяснил, что изменения нужны для того, чтобы "протащить, как правило, каких-нибудь медийных личностей". Эксперт напомнил, что в одномандатных округах зачастую срабатывает административный ресурс.

При этом, говорит Федоров, в Москве "Единую Россию" фактически даже не выставили на выборы. "Потому что она и так непопулярна. И в данном случае, конечно, будут какие-то действия. Власть будет стараться играть по своим правилам, это плохо. Правила должны сохраняться на многие электоральные циклы для того, чтобы была некая устойчивая система. А не так, что, когда власть проигрывает, она меняет правила на ходу", - считает он.

При этом он уточняет, что рейтинг партии власти падает, и она не может не реагировать на происходящее. "Я думаю, что 40 процентов - это те люди, которые пришли от явки. Соответственно, это те же самые 20 процентов, которые за партию власти всегда будут голосовать, но, если явка будет 20 и выше процентов. То есть это, грубо говоря, 40 процентов, если от 20 процентов, то это один расклад. Если это чуть больше, то это как раз те 25-30 процентов, которые голосуют за партию власти. Это такой нормальный социологический результат. Естественно, ниже будет рассматриваться как провал. Но реально у партии власти в зависимости от региона может быть в районе 15-20 процентов реального избирателя", - резюмировал Федоров.