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"И суток не прошло": Премьер Австралии "переобулся" в вопросе принудительной вакцинации

19 августа 2020, 23:10  •  24 • Политика
В Австралии планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, хотя премьер-министр утверждает, что насильно колоть никого не будут. "И суток не прошло", - отмечает телеведущая Тина Канделаки.
Австралийские власти планируют ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Однако спустя некоторое время "переобулся" и теперь заявляет, что прививка от COVID-19 будет делом добровольным. На это обратила внимание российская телеведущая Тина Канделаки.
В первом заявлении премьера было сказано про вакцинирование 95% населения, и что отказ от укола возможен только по медицинским показаниям. Однако позднее глава правительства резко сменил позицию и сообщил, что насильно прививать никого не будут. Вместо этого будут активно к этому сподвигать.
И суток не прошло, как премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался от своих слов про принудительную вакцинацию от коронавируса, - комментирует Тина Канделаки на своём Telegram-канале.
Напомним, что в Австралии ждут британскую вакцину, которую разрабатывает Университет Оксфорда. При этом даже в самой Британии, судя по опросам, на прививку от COVID-19 готовы лишь порядка 50% респондентов.

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