"И суток не прошло": Премьер Австралии "переобулся" в вопросе принудительной вакцинации

Австралийские власти планируют ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Однако спустя некоторое время "переобулся" и теперь заявляет, что прививка от COVID-19 будет делом добровольным. На это обратила внимание российская телеведущая Тина Канделаки.

В первом заявлении премьера было сказано про вакцинирование 95% населения, и что отказ от укола возможен только по медицинским показаниям. Однако позднее глава правительства резко сменил позицию и сообщил, что насильно прививать никого не будут. Вместо этого будут активно к этому сподвигать.

И суток не прошло, как премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался от своих слов про принудительную вакцинацию от коронавируса, - комментирует Тина Канделаки на своём Telegram-канале.

Напомним, что в Австралии ждут британскую вакцину, которую разрабатывает Университет Оксфорда. При этом даже в самой Британии, судя по опросам, на прививку от COVID-19 готовы лишь порядка 50% респондентов.