"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами

О том, что Незалежной никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России, журналистам рассказал первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

По его словам, сейчас Киеву даже не на что поддерживать и развивать заводы и предприятия. А кроме того, властям страны никто не позволить делать такие наработки.

"Украина — не самостоятельное государство, - отметил Шерин в интервью RT. - И никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты".

Шерин также отмечает, что Киеву даже не удастся получить нормального оружия, по крайней мере – подобного уровня. И страны НАТО здесь Украине совсем не помощники.

"Необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения, - подчеркивает Шерин. - Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя".

И добавляет, что сейчас надо всерьез подумать над тем, насколько он профпригоден в своей должности.