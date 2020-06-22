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"И стояли бы на коленях": Лукашенко предостерёг от политических "шарлатанов"
22 июня 2020, 19:00 • 36 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что никому не позволит силовым образом решать проблемы в стране, и предостерёг от политических "шарлатанов". Он отметил, что если бы "ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали", то сегодня бы в Белоруссии "построили олигархическое государство и стояли бы на коленях".
Во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте президент Белоруссии Александр Лукашенко не только напомнил о подвиге павших в боях с немецкими оккупантами, но и заговорил о вызовах дня сегодняшнего.
В частности, обратил внимание на политических "шарлатанов", которые пытаются сегодня с помощью своих уловок прибрать страну.
"Не поддавайтесь на уловки трёх-четырёх каких-то шарлатанов. Они будут использовать всё", - предостерёг белорусский лидер и пообещал "снести до основания "аккумулятор", если только в нём проблема".
Лукашенко также предупредил, что никому не позволит "силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путём, на основании наших законов". И посоветовал не слушать того, что "подпевают" сейчас белорусам.
Он напомнил также о том, что если бы "этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали", то сегодня в стране бы "построили олигархическое государство и стояли бы на коленях".
"Мы в своей стране разберёмся, как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжёлые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - цитирует президента Белоруссии "Белта".
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