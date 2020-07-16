"И смех, и Греф": Никита Михалков подготовил новый удар по главе Сбера

Режиссёр Никита Михалков анонсировал очередную серию программы "Бесогон". Напомним, уже несколько недель "Бесогон" выходит только онлайн - в сервисе YouTube. Новый выпуск "Бесогона" называется "И смех, и Греф".

"Дорогие друзья, я приглашаю вас на наш новый выпуск авторской программы "Бесогон TV". Называться она будет "И смех, и Греф". Я надеюсь, будет интересно. Ждите нас 16 июля", - сказал Никита Михалков, обращаясь к широкому зрителю.

Напомним, ранее программа "Бесогон TV" выходила на федеральном телеканале, однако после снятия выпуска передачи, в которой говорилось о Германе Грефе и Сбербанке, Никита Михалков принял решение отказаться от этой площадки. Теперь программа выходит только на официальном канале в YouTube.