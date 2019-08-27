"И с обычными гражданами тоже": Пожаловавшийся на отказ в российской визе сенатор США рассказал о цели визита

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон пожаловался на то, что ему отказали во въезде в Россию. Такое заявление выпустила его пресс-служба. Как утверждает американская сторона, он должен был посетить РФ в составе двухпартийной делегации американского конгресса.

О сенаторе известно то, что он является "председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената".

Известно также о планах и целях визита американского чиновника.

"Он планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, - говорится в распространенном заявлении. – Также он собирался встречаться и с обычными гражданами, с общественниками".

Примечательно здесь то, что не сообщается, когда именно сенатор собирался посетить Россию. И вообще не указывается дата, когда произошел подобный инцидент. Как передает ТАСС, в посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой.