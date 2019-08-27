Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский сенатор Рон Джонсон утверждает, что ему отказали в визе в Россию
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине коро...
Грузия заподозрила немцев в Абхазии в двойной игре
"Сдержать и развалить Московию": В Раде рассказали о "миссии"...
Главная / Политика

"И с обычными гражданами тоже": Пожаловавшийся на отказ в российской визе сенатор США рассказал о цели визита

27 августа 2019, 10:39  •  149 • Политика
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. В его пресс-службе рассказали о цели планировавшегося визита. Отмечалось, что он собирался провести ряд консультаций – как с чиновниками, так "и с обычными гражданами тоже".
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон пожаловался на то, что ему отказали во въезде в Россию. Такое заявление выпустила его пресс-служба. Как утверждает американская сторона, он должен был посетить РФ в составе двухпартийной делегации американского конгресса.
О сенаторе известно то, что он является "председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената".
Известно также о планах и целях визита американского чиновника.
"Он планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, - говорится в распространенном заявлении. – Также он собирался встречаться и с обычными гражданами, с общественниками".
Примечательно здесь то, что не сообщается, когда именно сенатор собирался посетить Россию. И вообще не указывается дата, когда произошел подобный инцидент. Как передает ТАСС, в посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 00:54
"Победители холодной войны" против очнувшейся России: Эксперт о причинах новой санкционной войны
27 августа 2019, 11:54
В МИД РФ сообщили, что сенатор Джонсон находится в ответном российском стоп-листе
26 августа 2019, 19:39
Глава МИД Анголы привез послание Путину и обсудил с Лавровым диалог в разных сферах
27 августа 2019, 10:39
Оппозиционный парламент Венесуэлы попытался сорвать военное соглашение с Россией
27 августа 2019, 04:09
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
27 августа 2019, 10:39
"Сдержать и развалить Московию": В Раде рассказали о "миссии" Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российс...
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта...
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку&quo...
27 августа 2019, 04:09
"Израиль объявил войну Ирану": Арабские СМИ обсуждают израильские авианалет...
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2019, 00:39
Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены Порошенко
25 августа 2019, 19:39
Парадоксальная Сирия: В «котле»… турки
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.