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"И с обычными гражданами тоже": Пожаловавшийся на отказ в российской визе сенатор США рассказал о цели визита
27 августа 2019, 10:39 • 149 • Политика
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. В его пресс-службе рассказали о цели планировавшегося визита. Отмечалось, что он собирался провести ряд консультаций – как с чиновниками, так "и с обычными гражданами тоже".
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон пожаловался на то, что ему отказали во въезде в Россию. Такое заявление выпустила его пресс-служба. Как утверждает американская сторона, он должен был посетить РФ в составе двухпартийной делегации американского конгресса.
О сенаторе известно то, что он является "председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената".
Известно также о планах и целях визита американского чиновника.
"Он планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, - говорится в распространенном заявлении. – Также он собирался встречаться и с обычными гражданами, с общественниками".
Примечательно здесь то, что не сообщается, когда именно сенатор собирался посетить Россию. И вообще не указывается дата, когда произошел подобный инцидент. Как передает ТАСС, в посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой.
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