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"И родственников их съедают": Один вопрос разоблачил фейк FT о смертности от COVID-19 в России

13 мая 2020, 00:55  •  304 • Политика
Газета FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%. В ответ пользователи Twitter задали простой вопрос: "А где тела? Их сжигают или, может быть, съедают?" "И родственников их съедают, чтоб никто не искал", - иронизирует один из комментаторов.
Financial Times пишет, что реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 в России может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Пользователи соцсетей поинтересовались, а где же тогда трупы?
"Куда власти девают тела, если их нет в моргах или каких-то временных рефрижераторах? Где они? Их сжигают или, может быть, съедают?" - пишет в Twitter "Голос Мордора".
"И родственников их съедают, чтоб никто не искал", - добавляет Lessja @Five_By_Five_.
"Я уже сталкивался с обратным мнением. О том, что власти завышают статистику, чтобы наводить ужас на население. Так что прежде чем переходить к вашему вопросу, надо выяснить, в какую сторону "власти скрывают", - информирует @kompolk.
Напомним, что в США, которые сейчас на первом месте в мире по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, буквально уже некуда девать тела погибших. Мёртвыми забиты все морги, скончавшихся хоронят в массовых могилах, и всё равно система не справляется. Если бы в Россия действительно скрывала реальное количество скончавшихся от COVID-19, то это было бы видно невооружённым глазом.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock

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