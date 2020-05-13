"И родственников их съедают": Один вопрос разоблачил фейк FT о смертности от COVID-19 в России

Financial Times пишет, что реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 в России может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Пользователи соцсетей поинтересовались, а где же тогда трупы?

"Куда власти девают тела, если их нет в моргах или каких-то временных рефрижераторах? Где они? Их сжигают или, может быть, съедают?" - пишет в Twitter "Голос Мордора".

"И родственников их съедают, чтоб никто не искал", - добавляет Lessja @Five_By_Five_.

"Я уже сталкивался с обратным мнением. О том, что власти завышают статистику, чтобы наводить ужас на население. Так что прежде чем переходить к вашему вопросу, надо выяснить, в какую сторону "власти скрывают", - информирует @kompolk.