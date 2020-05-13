|
"И родственников их съедают": Один вопрос разоблачил фейк FT о смертности от COVID-19 в России
13 мая 2020, 00:55 • 304 • Политика
Газета FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%. В ответ пользователи Twitter задали простой вопрос: "А где тела? Их сжигают или, может быть, съедают?" "И родственников их съедают, чтоб никто не искал", - иронизирует один из комментаторов.
Financial Times пишет, что реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 в России может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Пользователи соцсетей поинтересовались, а где же тогда трупы?
Напомним, что в США, которые сейчас на первом месте в мире по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, буквально уже некуда девать тела погибших. Мёртвыми забиты все морги, скончавшихся хоронят в массовых могилах, и всё равно система не справляется. Если бы в Россия действительно скрывала реальное количество скончавшихся от COVID-19, то это было бы видно невооружённым глазом.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
304
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 мая 2020, 22:10
|
07 мая 2020, 04:10
|
09 мая 2020, 05:10
|
12 мая 2020, 08:55
|
06 мая 2020, 10:10
|
07 мая 2020, 06:10
|
09 мая 2020, 00:10