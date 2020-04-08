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"И "корки" не помогли боярину": Скандал в аэропорту лишил замминистра партии

08 апреля 2020, 19:35  •  72 • Политика
Скандал в аэропорту лишил замглавы Министерства промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова членства в партии "Единая Россия". "И "корки" не помогли боярину", - прокомментировал блогер Сергей Колясников.
Замглавы Министерства промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников отказался от комментариев по поводу своего исключения из "Единой России", поводом к которому стало происшествие в ижевском аэропорту.
Ранее канал РЕН ТВ передал, что член правительства отказался проходить через рамку металлодетектора, после того как прибор неоднократно сработал. Также Овсянников не захотел предъявлять свой посадочный талон. При этом он оскорбил сотрудниц аэропорта, используя нецензурные выражения. Этот инцидент попал на камеры наблюдения.
После этого члены комиссии ЕР по этике единогласно выступили за то, чтобы исключить заместителя министра из партии, поскольку его поведение не соответствовало принятым этическим нормам фракции. Президиум генсовета прислушался к рекомендациям и принял соответствующее решение.
Комментировать случившееся сам Овсянников не стал:
Есть решение. Без комментариев, - заявил он журналистам агентства РИА Новости.
Блогер Сергей Колясников заметил, что член правительства, судя по всему, не ожидал такого исхода, рассчитывая на свой высокий пост.
И "корки" замминистра не помогли боярину, - написал он в Telegram.
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