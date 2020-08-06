"И Путину писали, и в МИД": Капитан корабля с конфискованной Бейрутом селитрой вспомнил свои жалобы

Мощный взрыв в столице Ливана случился во вторник, 4 августа. Отголоски сильнейшей детонации услышали даже за много километров от эпицентра. Пострадавших - тысячи человек, жертв - более сотни.

По предварительным данным, при сварочных работах на складе произошло возгорание и громыхнул мощный взрыв. Всё дело в том, что на портовом складе несколько лет хранилась аммиачная селитра, конфискованная с иностранного корабля.

Груз оказался не востребован и шесть лет ждал взрыва в порту. При этом, как выяснили журналисты, ливанские власти знали об опасном грузе, получали уведомления от инспекторов, но… так ничего и не предприняли.

История, которая завершилась колоссальными потерями, в том числе людскими, для Бейрута берёт начало в 2013 году. Именно тогда в порту ливанской столицы было задержано судно Rhosus, шедшее на Кипр по заказу Мозамбика.

Как рассказал последний капитан этого судна Борис Прокошев, владельцем Rhosus был бывший хабаровчанин Игорь Гречишкин. По словам Прокошева, новый владелец поначалу показался нормальным, смена команды не смутила. Но впоследствии выяснилось, что владелец экипажу не платил, а в Бейруте судно остановили, поскольку не был оплачен портовый сбор.

Фактически вся команда стала заложниками в Ливане.

"Меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили", - рассказал экс-капитан.

По его словам, он писал обращения и в Кремль Путину, и российским дипломатам, но помощи так и не получил.

"Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали?" - цитирует слова мужчины "Сибирь.Реалии".

Правда это или нет, пока неясно. Однако на сайте российского профессионального союза моряков за 2014 год упоминается об экипаже, который находится в Ливане без средств к существованию.

Впрочем, морякам всё же удалось покинуть Бейрут и добраться на родину.

А вот груз с кораблём остался в Ливане. По словам экс-капитана, Rhosus затонул "года два-три назад". Опасный груз к этому времени, по рассказам знакомых моряков, выгрузили на склад, под ответственность Министерства транспорта.