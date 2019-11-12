"И пусть Крым будет российским: Швейцария призывает Европу наладить отношения с Москвой

Своими выводами в отношении сотрудничества России и Китая поделились специалисты Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, по мнению которых Москва и Пекин ради того, чтобы получить "более внушительное влияние на международной арене, будут продолжать выстраивать дружеские отношения. И этому не смогут помешать определённые ограничения в экономическом или геополитическом плане.

Напротив, санкции Запада против России и торговая война Китая с США только создают более благоприятные условия для сотрудничества двух стран. Именно поэтому, продолжают авторы проведенного исследования, Европе необходимо рассмотреть возможность восстановления более тесных связей с Москвой, несмотря даже на то, что "Крым останется российским".

"Стоит подумать, не следует ли в долгосрочной перспективе вновь установить близкие отношения между Россией и Европой, даже если Крым будет оставаться под контролем Москвы в обозримом будущем", — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

В то же время, продолжают швейцарские эксперты, это восстановление отношений не должно провоцировать создание некоего союза против Китая. В то же время нельзя и соглашаться с "нарушением международного права и соглашений", якобы допущенных Россией.

Что бы ни говорили на Западе, но воссоединение Крыма с Россией произошло после проведения на полуострове законного референдума, то есть согласно всем международным нормам.