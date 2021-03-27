"И профессор поплыл": Британского правдолюба обманули фейковые "спецслужбы из России"

Британский профессор Пол МакКиг раздобыл компромат на одну из организаций, связанных, по некоторым источникам, с MI6 и ЦРУ. Он стремился рассказать миру правду, но был обманут. И сделали это фейковые "спецслужбы из России". "И профессор поплыл", - пересказывают эту историю в Рунете.

На портале BBC News появилась публикация о британском профессоре-правдолюбе, который попал в очень странную ситуацию. В Великобритании существует организация CIJA – Комиссия по международному правосудию и ответственности. Её деятельность в последнее время направлена на дискредитацию президента Сирии Башара Асада. Якобы собрано больше миллиона документов, доказывающих его "преступления".

Профессор Пол МакКиг стал разбираться в деятельности организации, но в CIJA не были рады такому вниманию. Не в меру любопытного мужчину решили нейтрализовать, ведь тот уже открыто обличал эту так называемую комиссию. Основатель CIJA Уильям Уайли поручил доверенным лицам эту спецоперацию.

В один из дней МакКигу пришло письмо от "друга", который благодарил за "важную работу по изобличению деструктивной деятельности ЦРУ и MI6". В конце содержалась просьба поделиться результатами расследования. Подписан документ был просто - "Искренне ваш, Иван".

"И профессор поплыл", - пересказывает историю автор Telegram-канала "Беспощадный пиарщик".

За год МакКиг переслал "Ивану" весь компромат по CIJA. Параллельно он давал комментарии в СМИ, рассказывая о вредной деятельности комиссии, причём отмечал, что делает это по поручению "русских". От "Ивана" регулярно приходили письма со словами поддержки.

В какой-то момент CIJA решило закончить историю с МакКигом. Организация привлекла определённое СМИ, которое и рассказало, как представитель "спецслужб из России" "Иван" много месяцев водил за нос профессора-правдоруба. Параллельно аудиторию убеждали, что никакой связи со спецслужбами США и Великобритании у CIJA нет.

"Виноваты, впрочем, всё равно будут русские, как вы понимаете", - иронизирует автор поста.