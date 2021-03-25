"И пошёл брат на брата": После телефонного звонка на Украине объявили Навального врагом

Всего один телефонный звонок закончил "дружбу" "Меджлиса крымско-татарского народа"* и скандального блогера Алексея Навального - на Украине его объявили врагом и предателем. "И пошёл брат на брата", - не сдерживают в Сети хохота.

В частности, после разговора с соратником Навального Леонидом Волковым глава вышеуказанного "Меджлиса"* Рефат Чубаров объявил и самого Навального, и всю его команду предателями.

Дело в том, что на одном из оппозиционных сайтов группа поддержки скандального блогера разместила карту России с русским Крымом. Такого "предательства" на Украине стерпеть не смогли. Чубаров тут же позвонил Волкову и потребовал "отрезать" Крым от России, на что получил отказ. Хотя Чубаров и не привёл аргументов отказа Волкова, вполне вероятно, что тот отказался "резать" Крым из-за закона о неприкосновенности российских границ. Чубаров потребовал в Facebook устроить дебаты и выяснить, будут ли в команде Навального отказываться от Крыма.

Не получив ответа, Чубаров заявил, что Навальный "поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова".

"Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным - хотите справедливости у себя дома - прекратите мародёрствовать в чужом доме", - заявил он.

"И пошёл брат на брата", - хохочут в Telegram-канале "Зрада чи Перемога".

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.