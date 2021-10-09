"И портрет Путина в портмоне": Витязева отреагировала на пойманных в Турции "шпионов"

Журналист Юлия Витязева отреагировала на пойманных в Турции "шпионов". "И портрет Путина в портмоне", - пишет она в своём блоге.

Ранее сообщалось, что в Турции задержаны шесть человек, подозреваемых в шпионаже. При мужчинах были обнаружены паспорта граждан Российской Федерации и оружие. Кроме того, стали известны и некоторые подробности засекреченной спецоперации Анкары: якобы они готовили провокации и нападения на иностранных граждан, чтобы выведать некие секретные сведения. По данным портала Readovka, речь шла об информации, которая бы в будущем позволила шантажировать турецкие власти.

Комментируя очередное беспочвенное обвинение в адрес России, Витязева внесла долю юмора в эту новость.

"И портрет Путина в портмоне", - добавила она к сообщению о "шпионах", оформив свои слова смайликом с подкатанными глазами.