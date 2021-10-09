|
"И портрет Путина в портмоне": Витязева отреагировала на пойманных в Турции "шпионов"
09 октября 2021, 14:55 • 151 • Политика
Журналист Юлия Витязева отреагировала на пойманных в Турции "шпионов". "И портрет Путина в портмоне", - пишет она в своём блоге.
Ранее сообщалось, что в Турции задержаны шесть человек, подозреваемых в шпионаже. При мужчинах были обнаружены паспорта граждан Российской Федерации и оружие. Кроме того, стали известны и некоторые подробности засекреченной спецоперации Анкары: якобы они готовили провокации и нападения на иностранных граждан, чтобы выведать некие секретные сведения. По данным портала Readovka, речь шла об информации, которая бы в будущем позволила шантажировать турецкие власти.
Комментируя очередное беспочвенное обвинение в адрес России, Витязева внесла долю юмора в эту новость.
"И портрет Путина в портмоне", - добавила она к сообщению о "шпионах", оформив свои слова смайликом с подкатанными глазами.
Подпишитесь на нас
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2021, 07:00
|
03 октября 2021, 16:35
|
05 октября 2021, 09:25
|
09 октября 2021, 05:35
|
07 октября 2021, 02:15
|
03 октября 2021, 01:25
|
05 октября 2021, 04:45