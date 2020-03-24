"И они ещё будут нас учить": Кошкин о бесчеловечном отношении ЕС к умирающей от коронавируса Италии

Российские военные, прибывшие в Италию для борьбы с коронавирусом, будут работать в городе Бергамо (регион Ломбардия), сообщает Минобороны России. Помощь российских военных вирусологов прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он отмечает, что карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции парализовал всю европейскую часть континента. А европейские государства вместо помощи смотрят волком друг на друга. При этом надгосударственные структуры, в виде Евросоюза, которые должны были скоординировать действия - ничего не координируют.

Посмотрите пример Италии, особенно северной её части, которая попала в тяжелейшую ситуацию. Человеческая трагедия. И только Россия помогает. А обратились к Соединённым Штатам - они не помогают, Брюссель тоже этим не занимается, - указывает Андрей Кошкин в интервью Царьграду.

Эксперт подчёркивает, что подобное отношение США и ЕС к попавшей в беду стране является бесчеловечным. Какое право после такого Запад имеет учить Россию тому, как соблюдать права и свободы и как надо относиться к человеку, задаётся вопросом Андрей Кошкин.

Но тут ещё не это главное, добавляет он. У ЕС имеются проблемы, связанные с экономическим коллапсом. Пакт о стабильности и развитии государств, входящих в Еврозону, сегодня нарушается. Потому что, к великому их сожалению, тяжелейший экономический спад, который наступил в результате борьбы с коронавирусом, заставил их отойти от этих положений. А там важнейшие были два положения. Первое - дефицит государственного бюджета не должен превышать 3%. А другое - национальный долг не должен превышать 60%, отмечает эксперт.

А сейчас они отпускают вожжи, потому что бизнес надо кредитовать. А для того, чтобы кредитовать, надо ведь большие суммы. То есть они будут выходить за эти параметры. То есть мы видим, что и экономический спад, конечно же, проявил коронавирус, - отмечает Андрей Кошкин.

Вот в такой ситуации Вашингтон, который обещал заботиться, вообще отказался от Европы. И вот Европа, мягко говоря, в тяжелейшей экономической ситуации, социальной, человеческой, а в том числе, и военной, вдруг задумалась: а кто же может оказать им помощь? И получается, кроме России - никто, констатирует эксперт.

В Европарламенте уже говорят: а что-то надо санкции снять. А почему санкции снять. Потому что сами уже вытянуть не могут. Готовы обратиться к России. А её надо хвалить. Потому что они знают, что для любого государства тяжело от себя отрывать, когда надо своим жителям дать, - объясняет Андрей Кошкин.

В этой связи он не верит в искренность иностранных СМИ, хвалящих Россию. По его мнению, это продуманная тактика, цель которой - выпросить у России помощь, поскольку Европа оказалась в очень тяжёлом положении.