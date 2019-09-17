"И один в поле воин": В Праге мужчина приковал себя к статуе маршала Конева

Напомним: недавно стало известно, что пражские власти решили убрать памятник маршалу Ивану Коневу, под руководством которого столица Чехии была освобождена от нацистов в ходе Второй мировой войны. Именно войска маршала разгромили крупнейшие силы немцев, мешавшие отбить Прагу.

Однако нынешняя Чехия, похоже, готова забыть об этом – памятник маршалу здесь решили убрать с глаз долой, куда-нибудь в музей. Отметим, что нынче и в прошлом году его уже оскверняли – вандалы обливали статую краской.

Но не все в Чехии оказались готовы смириться с демонтажом памятника. Один из местных жителей пришел к статуе Конева и заковал себя.

"Михаил Шульц, житель городка в 120 км от Праги, приковал себя сегодня к памятнику маршалу Коневу в Праге в знак протеста против его сноса", - раскрыл личность героя пользователь твиттера "Голос Мордора". Пост сопровождается фотографиями.

"Скорее всего, памятник все равно снесут, но, по крайней мере, у одного человека в Чехословакии совесть будет чиста", - отозвалась @libbi661.

"Это мужественный поступок человека, понимающего и здравомыслящего. Мое уважение выражаю ему. Таких людей стало мало", - восхищается @Tatiana04501078.

"И один в поле воин..." - напомнила @lorillok.

"Хорошо, что есть в мире люди, которые помнят, кто выиграл войну, кто спас мир от фашизма-мирового зла! Такой человек достоин похвалы и уважения!" - написала @paramonowa2010.

"Простые люди намного умнее, чем продажные неучи правители", - негодует @SMqffcLJMjWyfRb.

"Всегда говорю, что Человека определяют не его слова, а поступки! Вместо тысячи слов", - отметила @irina1_vidanova.

Фото: Скриншот twitter.com/spacelordrock