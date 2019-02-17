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"И. о. президента выберем своего, из народа": В соцсетях призывают Кремль откликнуться на просьбу Гаити о помощи против США

17 февраля 2019, 17:39  •  181 • Политика
Пользователи соцсетей первыми откликнулись на просьбу гаитян помочь освободиться от американской оккупации. Они призывают Кремль применить те же методы, которые США используют в Венесуэле. "И. о. президента выберем своего, из народа", - так начинается предполагаемый сценарий.
За две недели власти Гаити с молчаливого одобрения Госдепа убили семь человек, протестовавших против американской оккупации островного государства. Примерно столько же "тиран Асад" в Сирии "беспричинно арестовал" важных для США провокаторов, пишет в Твиттере пользователь с именем Филипп Масловский, обращая внимание на разницу в оценке Западом "жутких арестов" и "добрых демократических убийств".
В этих условиях многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что Кремль должен откликнуться на просьбу гаитян о помощи. Ранее 17 февраля стало известно, что участники массовых протестов на карибском острове сожгли американский флаг, скандируя "Путин! Путин!"
Представители манифестантов, возмущенных политикой проамериканского президента, а также той нищетой, в которой государство продолжает жить спустя десять лет после разрушительного землетрясения, попросили Россию, Китай и Венесуэлу о помощи.
Это логично, соглашаются участники общественной дискуссии, ведь на Гаити не забыли, кто в течение 12 часов организовал поставку гуманитарной помощи на другой край света, а кто прислал 5700 солдат и морпехов. Отметим, глядя на такое "устранение последствий землетрясения", лидер Венесуэлы Уго Чавес заявил о "скрытой американской оккупации" Гаити. Его поддержала даже прозападная Франция.
Теперь, предлагают пользователи соцсетей, Москва должна использовать сценарий, который США используют в Венесуэле. "И. о. президента выберем своего, из народа", - предлагают они для начала. Затем предлагается вспомнить о "кубинцах, которые давно сидят без дела".
"Тот случай, когда Гаити опережает развитие Украины", - пишут пользователи соцсетей об антиамериканских выступлениях в стране.

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