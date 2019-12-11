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"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
11 декабря 2019, 01:09 • 41 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приглашение украинского лидера Владимира Зеленского для российских журналистов. Она отметила, что лидеру Незалежной пора бы хоть что-то реализовать не в теории, а на практике. Захарова подчеркнула, что журналисты с удовольствием бы приехали, чтобы походить "и ножками, и глазками, но СБУ не пускает".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила призыв Владимира Зеленского к российским журналистам. Накануне в завершение пресс-конференции "нормандского саммита" украинский лидер пригласил российских журналистов приехать на Украину.
Захарова на странице в Facebook указала политику, что журналисты готовы, но для этого есть и ряд ограничений. В частности, СБУ не пропускает наших людей в Незалежную.
Журналисты с удовольствием бы приехали, чтобы походить "и ножками, и глазками, но СБУ не пускает", подчеркнула она.
"Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолёта", - уточнила Захарова в своем сообщении, а в завершение призвала президента Украины сделать что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки".
Ранее Зеленский публично заявил, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы. Зеленский, в частности, обратился и к российскому телеведущему Владимиру Соловьёву.
В беседе с корреспондентом ТАСС Соловьёв в понедельник выразил готовность отправиться на Украину в случае снятия запрета на его въезд.
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