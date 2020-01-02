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"И нет там никаких "я устал, я…": Пользователи Рунета о новогоднем обращении Путина - 2020
02 января 2020, 02:54 • 27 • Политика
В России Новый год уже начался. Новогоднее обращение президента страны Владимира Путина уже посмотрели жители Камчатки. "И нет там никаких "я устал, я…", - появились в Рунете первые отклики пользователей.
В преддверии Нового года в Сети пошёл провокационный бум на ролики новогодних обращений к президенту России, а в либеральной среде вспомнили о том, что 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о своём уходе с поста главы государства.
И вот Новый год уже наступил в России, и новогоднее обращение президента страны Владимира Путина посмотрели жители Камчатки. Пользователи Рунета активно стали это обсуждать.
"Новый год пришёл в Россию", - пишет Днепропетровск @dneprotwit.
"Новый год пошёл по стране. Первыми праздник встречают на Дальнем Востоке - жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского", - отмечает Наталия Елисеева @Angeouedemon.
А некоторые даже немного спойлерят, разбивая вдребезги чаяния либералов.
"На Чукотке уже посмотрели Новогоднее обращение Владимира Путина. И нет там никаких "я устал, я…" - заметил Николай Травкин @Nitravkin.
Фото: скриншот twitter/Nitravkin
К слову, в этом году новогоднее обращение Путина оказалось очень трогательным и душевным. Послушать его стоит каждому жителю нашей страны. В своё время.
Напомним, для жителей Москвы и регионов, живущих по московскому времени, его можно послушать в последние минуты вторника, 31 декабря 2019 года. Начало новогоднего обращения главы государства - в 23:55.
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