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"И не надо врать!": Михеев честно высказался о переходе Путина на "ручной режим"

18 декабря 2020, 18:00  •  130 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире программы Владимира Соловьёва "Вечер" честно и довольно резко высказался после прошедшей большой пресс-конференции Владимира Путина по поводу перехода президента России на "ручной режим" работы. Эксперт призвал противников такой позиции "не врать" о якобы имеющихся западных институтах, где "всё само работает".
Обсуждая в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" прошедшую большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, политолог Сергей Михеев обратил внимание на один важный нюанс: вопросы, казалось бы, "не президентского уровня" от "людей из провинции".
"В принципе, это на самом деле тоже нужно, чтобы люди видели, что президент - живой человек, и чтобы он какие-то вопросы решал в "ручном режиме", - честно и без прикрас высказался политолог.
Ничего плохого в переходе Путина на "ручной режим" Михеев не видит, он подчеркнул, что "не бывает никаких таких абсолютно идеальных систем, где вообще "ручной режим" не нужен".
В пример эксперт привёл управление самолётом, когда отключается функция автопилота и КВС переходит на "ручной режим" управления воздушным судном в ситуациях, когда без этого невозможно.
"И не надо врать, что есть какие-то западные общества, где есть какие-то суперъинституты, где вообще никто ни во что не вмешивается и всё само по себе работает", - сделал Михеев резкий выпад в адрес тех, кто ругает главу государства за "ручной режим".
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