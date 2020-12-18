"И не надо врать!": Михеев честно высказался о переходе Путина на "ручной режим"

Обсуждая в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" прошедшую большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, политолог Сергей Михеев обратил внимание на один важный нюанс: вопросы, казалось бы, "не президентского уровня" от "людей из провинции".

"В принципе, это на самом деле тоже нужно, чтобы люди видели, что президент - живой человек, и чтобы он какие-то вопросы решал в "ручном режиме", - честно и без прикрас высказался политолог.

Ничего плохого в переходе Путина на "ручной режим" Михеев не видит, он подчеркнул, что "не бывает никаких таких абсолютно идеальных систем, где вообще "ручной режим" не нужен".

В пример эксперт привёл управление самолётом, когда отключается функция автопилота и КВС переходит на "ручной режим" управления воздушным судном в ситуациях, когда без этого невозможно.

"И не надо врать, что есть какие-то западные общества, где есть какие-то суперъинституты, где вообще никто ни во что не вмешивается и всё само по себе работает", - сделал Михеев резкий выпад в адрес тех, кто ругает главу государства за "ручной режим".