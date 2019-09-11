"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ

Кличко отметился на торжестве, посвящённом изданию Bild, в Германии. Среди окружающих его людей, позирующих на камеру, пользователи опознали лидеров "цветных революций" или людей, так или иначе имеющих к таковым непосредственное отношение.

Лидер китайских протестов Джошуа Вонг, лидер "Белых касок" Раэд Аль Салех, иранская коммунистка Мина Ахади и Виталий Кличко на вечеринке издания Bild в Берлине 9 сентября. Ну просто всё прекрасно, специально такое не придумаешь, - перечислил участников снимка пользователь "Голос Мордора". Правда, допустил небольшую ошибку: Вонг является лидером протестных движений в Гонконге.

"Над каждым ценник висит", - указал на необычный ракурс @DejmosV. Дело в том, что компания встала аккурат под постером с табличками, содержащими в себе число 100.

"Шабаш, слёт нечисти", - посмеялся @IlyaMarcus.

"Приехали за своим баблом", - предполагает @sokradt.

"Виталий, ну зачем ты туда поехал? Ведь сегодня в завтрашний день смотреть теперь некому!" - шутя упрекает киевского политика @LordAscarot.

"Цветные революционеры!" - обличает компанию @dimetr_pnz.

Скриншот: twitter.com/spacelordrock