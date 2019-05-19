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"И на пути Путина попадаются закрытые двери": Во время экскурсии президентов РФ и Австрии в санатории "Русь" случилась оказия
19 мая 2019, 21:54 • 55 • Политика
Небольшая оказия случилась во время экскурсии, которую устроил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену российский лидер Владимир Путин. Во время прогулки по санаторию «Русь» в какой-то момент президенты не могли пройти дальше, поскольку не сразу нашлись ключи для запертого выхода. "И на пути Путина попадаются закрытые двери", - шутливо прокомментировал этот случай журналист Дмитрий Смирнов.
Об этом он написал в своем Твиттере, приложив отрывок из сюжета телеканала "Россия 1". Согласно ему, Путин решил устроить дер Беллену небольшую экскурсию по санаторию "Русь".
Причем маршрут российский лидер определял буквально на ходу. Во время прохода в какой-то момент экскурсанты наткнулись на запертую дверь.
Ключи нашлись не сразу, президентам пришлось немного подождать, пока выход откроется. После этого они продолжили свой путь.
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