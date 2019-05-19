"И на пути Путина попадаются закрытые двери": Во время экскурсии президентов РФ и Австрии в санатории "Русь" случилась оказия

Об этом он написал в своем Твиттере, приложив отрывок из сюжета телеканала "Россия 1". Согласно ему, Путин решил устроить дер Беллену небольшую экскурсию по санаторию "Русь".

Причем маршрут российский лидер определял буквально на ходу. Во время прохода в какой-то момент экскурсанты наткнулись на запертую дверь.

Ключи нашлись не сразу, президентам пришлось немного подождать, пока выход откроется. После этого они продолжили свой путь.