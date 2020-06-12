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"И Медведева туда пристроить": Слухи о роспуске Госдумы политолог назвал "логическим завершением"

12 июня 2020, 01:00  •  78 • Политика
Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" политолог Георгий Фёдоров в разговоре с Царьградом прокомментировал слухи о роспуске Госдумы, отметив, что такой шаг вполне возможен и стал бы перезагрузкой системы, которая подошла к своему "логическому завершению". Он не исключил, что в новую Госдуму попытаются пристроить и бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что в Кремле активно обсуждают возможность проведения досрочных выборов в Госдуму в конце этого года. Кроме того, источники предполагают возможность досрочных выборов президента России. Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" политолог Георгий Фёдоров в разговоре с Царьградом прокомментировал эту информацию.
"С моей точки зрения, такой вариант, как досрочные выборы, вполне возможен. Просто потому, что неожиданные выборы не позволят оппозиции подготовиться к избирательной кампании, учитывая, что она должна будет начаться буквально после голосования за поправки в Конституцию. Понятно, что этот год бюджет потянет с точки зрения всех выплат и всех социальных обязательств, что может как-то удержать ситуацию под контролем. Но у многих людей есть прогнозы, что ситуация может вырваться из-под контроля, и кризис ухудшится, и безработица планируется в следующем году плюс до 10 миллионов человек. Соответственно, ситуация, может быть, ухудшится", - считает политолог.
По его словам, учитывая то, что у президента США Дональда Трампа будут выборы в ноябре, и если сменится политическая сила - придут демократы, которые любят вмешиваться во внутренние дела России, то вполне возможно проведение досрочных выборов в нашей стране, чтобы попытаться перезагрузить систему, которая пришла к своему логическому завершению.
В том числе, отметил Фёдоров, это делается для того, чтобы уменьшить протестные голосования.
"Сейчас идёт уже фактически мобилизация избирателей на эти так называемые голосования, плюс электронное голосование, плюс какие-то технологии, которые позволят мобилизовать избирателей провластных, потому что у всех складывается впечатление, что в следующем году протестное голосование может быть абсолютным. В данном случае нужно сохранить контроль над Государственной думой именно с точки зрения конституционного большинства, и сейчас, я думаю, они пытаются это сделать, чтобы минимизировать голосование", - пояснил эксперт.
Что касается президентских выборов, то Фёдоров не считает, что их могут провести в этом году. Роспуск Госдумы, по его словам, более логичный и популярный шаг, поскольку нынешний состав нижней палаты парламента "всем уже надоел".
"Откровенно сказать, ослабление, в том числе группы Володина, может произойти благодаря новым лицам, и Медведева, возможно, туда пристроят… И в этом отношении есть большая вероятность, что в ноябре-декабре этого года пройдут досрочные выборы", - заключил Фёдоров.

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