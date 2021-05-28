"И кто в такую лабуду верит?": Русские разрушили мечту украинцев о захвате Крыма "морскими котиками"

Автор украинского издания об армии поделился размышлениями о простом и стремительном захвате Крыма американскими "морскими котиками". Но русские читатели быстро разрушили его мечту. "И кто в такую лабуду верит?" - удивляются люди.

На страницах украинского издания "АрміяINFORM" автор Влад Волошин заявил, что у России силы удерживать Крым иссякнут достаточно быстро. Он напомнил, что в Крыму стоят русские "Буки", "Панцири", "Торы", С-400, инновационные радиолокационные системы, береговые ракетные комплексы. Однако НАТО регулярно проводит учения с отработкой военных операций "в Крыму". Об этом открыто пишут немецкие СМИ.

В учениях принимают участие и "морские котики" - спецподразделения американской армии. Волошин упоминает о двух русских военных обозревателях Алексее Леонкове и Викторе Баранце и критикует их заявления по поводу отличной обороноспособности Крыма.

Украинский автор уверен: американские "морские котики" легко высадятся в Крыму, оставшись незамеченными, уничтожат оборонные системы и стратегические объекты. По мнению Волошина, западная концепция делать ставку на спецподразделения более выигрышная, чем у России с её ЗРК.

Перевод статьи опубликовал портал "ИноСМИ". В комментариях народ разрушил мечту украинца Волошина о быстром захвате русского полуострова американскими вояками.

"Только у хохлов могла появиться абсолютно идиотская идея, что американцы мечтают героически умереть за то, чтобы вернуть Крым Украине", - подметил Омикрон Киля.

"Право, странные люди! Нападение на Крым - это нападение на Россию. Ждите тополепад на Брюссель и Вашингтон", - спрогнозировал пользователь Четослышал.

Vikdialog уверен, что янки не будут воевать с Россией из-за Украины, которую назвал "геополитическим недоразумением".

"Как бы военные укроэксперты существуют где-то по другую сторону реальности. Там, где летают на мётлах, дерутся эльфийскими клинками, Чёрное море защищают силы Света всем своим ракетно-ядерным оружием от сил Тьмы, и морские котики в любой момент придут освобождать Крым от полчищ орков", - написал Iscander040575.

"Да, высадиться котики, дельфины и прочие касатки, конечно, могут. Могут даже краткосрочно наступление какое-то организовать, но без снабжения им трындец в любом случае", - напомнил Фальк.

"Интересно, как оплачивается такой бред в украинских СМИ? И кто в такую лабуду верит? - удивляется rsufiya. - Вот уж воистину, дураков не сеют, не сажают, они сами вырастают".