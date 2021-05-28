Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / Политика

"И кто в такую лабуду верит?": Русские разрушили мечту украинцев о захвате Крыма "морскими котиками"

28 мая 2021, 03:05  •  132 • Политика
Автор украинского издания об армии поделился размышлениями о простом и стремительном захвате Крыма американскими "морскими котиками". Но русские читатели быстро разрушили его мечту. "И кто в такую лабуду верит?" - удивляются люди.
На страницах украинского издания "АрміяINFORM" автор Влад Волошин заявил, что у России силы удерживать Крым иссякнут достаточно быстро. Он напомнил, что в Крыму стоят русские "Буки", "Панцири", "Торы", С-400, инновационные радиолокационные системы, береговые ракетные комплексы. Однако НАТО регулярно проводит учения с отработкой военных операций "в Крыму". Об этом открыто пишут немецкие СМИ.
В учениях принимают участие и "морские котики" - спецподразделения американской армии. Волошин упоминает о двух русских военных обозревателях Алексее Леонкове и Викторе Баранце и критикует их заявления по поводу отличной обороноспособности Крыма.
Украинский автор уверен: американские "морские котики" легко высадятся в Крыму, оставшись незамеченными, уничтожат оборонные системы и стратегические объекты. По мнению Волошина, западная концепция делать ставку на спецподразделения более выигрышная, чем у России с её ЗРК.
Перевод статьи опубликовал портал "ИноСМИ". В комментариях народ разрушил мечту украинца Волошина о быстром захвате русского полуострова американскими вояками.
"Только у хохлов могла появиться абсолютно идиотская идея, что американцы мечтают героически умереть за то, чтобы вернуть Крым Украине", - подметил Омикрон Киля.
"Право, странные люди! Нападение на Крым - это нападение на Россию. Ждите тополепад на Брюссель и Вашингтон", - спрогнозировал пользователь Четослышал.
Vikdialog уверен, что янки не будут воевать с Россией из-за Украины, которую назвал "геополитическим недоразумением".
"Как бы военные укроэксперты существуют где-то по другую сторону реальности. Там, где летают на мётлах, дерутся эльфийскими клинками, Чёрное море защищают силы Света всем своим ракетно-ядерным оружием от сил Тьмы, и морские котики в любой момент придут освобождать Крым от полчищ орков", - написал Iscander040575.
"Да, высадиться котики, дельфины и прочие касатки, конечно, могут. Могут даже краткосрочно наступление какое-то организовать, но без снабжения им трындец в любом случае", - напомнил Фальк.
"Интересно, как оплачивается такой бред в украинских СМИ? И кто в такую лабуду верит? - удивляется rsufiya. - Вот уж воистину, дураков не сеют, не сажают, они сами вырастают".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 23:25
"Не из-за мины. Ну и?": Симоньян расставила акценты в деле Протасевича и Сапеги
27 мая 2021, 23:25
"30-40 секунд и цель поражена": Эксперт об испытаниях "убийцы" танков НАТО
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
28 мая 2021, 01:15
"Русские заранее увидят": США не смогут преподнести ядерный "сюрприз" России - эксперт
28 мая 2021, 01:15
США никогда не отменят санкции против России: Эксперт назвал главную причину
28 мая 2021, 03:05
Юрист в США решил влиться в политику на волне интернет-популярности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.